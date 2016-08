OAB-AM promove audiências de conciliação com advogados inadimplentes

Da Redação

Manaus – O Tribunal de Ética e Disciplina (TED) realiza, até o próximo dia 2 de setembro, um mutirão de audiências de conciliação para advogados inadimplentes com a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas. As sessões – marcadas previamente e notificadas aos profissionais em débito via correspondência – acontecerão das 8h às 18h na sede da Ordem, localizada na Avenida Umberto Calderaro, nº 2.000, Adrianópolis. A ação começou ontem (27).

A coordenadora do projeto, Natividade Maia, explicou que o mutirão visa evitar processos ético-disciplinares contra os colegas inadimplentes. Para isso, o Tribunal permitirá o parcelamento das dívidas durante as negociações.

“Nossa intenção é facilitar o diálogo entre a instituição e os advogados que estão em débito. Nós até liberamos o parcelamento das dívidas em cartão de crédito ou boleto, de forma a tornar estes colegas adimplentes”, contou.

O presidente da OAB-AM, Marco Aurélio Choy, destacou que esta é a segunda etapa de tentativa da instituição de fazer com que estes advogados paguem os débitos. “Durante os sete primeiros meses da nossa gestão, concedemos descontos e até parcelamento das dívidas. Para evitar problemas mais sérios – porque a inadimplência é uma infração ético-disciplinar -, pedimos que estes colegas convocados compareçam às audiências”, pontuou.

O presidente do TED da OAB-AM, Luís Pestana, afirma que está confiante no êxito do mutirão.