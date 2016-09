OGE registra 3 mil documentos perdidos em Manaus

Gisele Rodrigues /Diário do Amazonas

Manaus – Identidade, Título de Eleitor e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) lideram entre os documentos registrados no projeto de Achados e Perdidos da Ouvidoria Geral do Estado (OGE), na capital. Este ano, de janeiro a agosto, 3.293 documentos foram recebidos pelo órgão e apenas 408 foram resgatados. Para facilitar o acesso ao documento, a ouvidoria disponibiliza consulta pela internet pelo prazo de até 120 dias.

Antes de tirar a segunda via de documentos como a identidade ou a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), a chefe interina do Departamento de Pesquisa e Estatística da OGE, Priscila Carvalho, orienta a população a consultar o site da instituição para Achados e Perdidos – www.ouvidoria.am.gov.br.

O maior índice de extravio é de Registros Gerais (RGs). Ao todo, segundo Carvalho, deram entrada no órgão 708 identidades. Em segundo, está o Título de Eleitor (368), seguido da Certidão de Pessoa Física (CPF), com 274 registros.

“É comum, também, que a pessoa tenha vários documentos no ‘Achados e Perdidos’, porque muitas vezes é uma carteira que perdeu ou foi roubada, e todos os documentos estavam juntos”, disse.

De acordo com Carvalho, o cidadão que encontrar um documento pode entregar em qualquer posto da Ouvidoria nos Pronto-Atendimentos ao Cidadão (PACs). Shoppings e supermercados também encaminham os documentos para o órgão, segundo Carvalho.

A chefe do departamento explica que um cadastro do documento é feito no site da Ouvidoria, onde o cidadão deverá fazer a busca pelo nome completo. No site, segundo ela, o portador poderá consultar a foto e o local onde o documento está registrado.

Passados os 120 dias, o cadastro deixa o site da Ouvidoria e, conforme Carvalho, é encaminhado para o instituto de origem.

Mil cédulas

Somente nos primeiros meses de 2016, a secretaria encaminhou mais de mil cédulas ao Instituto de Identificação da Polícia Civil (PC), onde os proprietários podem fazer a retirada das cédulas extraviadas.

Uma parceria com o Instituto de Identificação permite que, em casos das identidades cadastradas no projeto de ‘Achados e Perdidos’, os proprietários não possam tirar a segunda via.

“Se tiver no sistema, fica bloqueado, acusa que o documento está aqui e a pessoa pode retirar a sua identidade, diminui o custo, inclusive, do Estado com retirada de segundas vias”, esclareceu ela.

O atendimento da Ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O órgão está localizado na Rua 07, nº 11, conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.