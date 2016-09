Operação dos auditores da Receita trava liberação de contêineres no Chibatão

Beatriz Gomes /Diário do Amazonas

Manaus – Os auditores da Receita Federal começaram, nesta quinta-feira (01), uma operação padrão no Terminal Portuário Chibatão para fiscalizar a entrada e saída das cargas. A operação causou lentidão no processo de liberação por se tratar de uma fiscalização mais minuciosa das cargas e documentação. Cerca de 60 conteineres foram liberados durante a blitz.

De acordo com o auditor fiscal Frederico Castelo Branco, todas as cargas que entravam e saíam do Chibatão foram fiscalizadas na totalidade. “Foram aproximadamente 60 contêineres no Chibatão e uns 30 ou 40 no Superterminais”, disse.

O ato em Manaus faz parte das manifestações que acontecem em todo o País, promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional). “Hoje, foi uma blitz no porto, mas vamos promover outras ações em diferentes setores como no despacho, no aduaneiro, para mostrar à sociedade a importância do trabalho da Receita e buscar esse apoio para consolidar o PL (projeto de lei)que trata do reajuste da categoria”, disse Castelo Branco.

Os auditores pedem 21,3% em quatro anos, sendo 5,5% em 2017. No Amazonas, são 200 auditores fiscais espalhados pela Delegacia da Receita, alfândega do porto e aeroporto que recebem, em média, R$ 13 mil de salário.

Os auditores fiscais da Receita já haviam realizado operações padrões em julho duas vezes na semana, o que causou retenção de mercadorias no porto Chibatão. Na época, o Centro da Indústria do Amazonas (Cieam) disse que a retenção chegou a 900 contêineres que ficaram sem liberação.

O presidente do Sindifisco no Amazonas, José Jefferson, afirmou que toda a carga que ficou travada no principal porto privado de Manaus foi liberada. “As cargas que estavam atrasadas voltaram a ficar em dia com o trabalho reforçado dos colegas”, disse.

Colaborou: Sigrid Avelino