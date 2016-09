Orçamento tem R$ 17,1 bi para reajuste de servidores

O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2017 está assegurando R$ 17,1 bilhões para os reajustes salariais dos servidores federais, dando cobertura para os aumentos aprovados recentemente pelo Congresso. Desse total, R$ 15,9 bilhões correspondem aos reajustes para servidores do Executivo e R$ 1,2 bilhão está destinado aos demais poderes. A proposta foi encaminhada ao Congresso na quarta-feira, dia final do prazo. No projeto, há previsão de recursos inclusive para aumentos que ainda dependem de aprovação no Senado. São os projetos (PLC 27 e 28/2015) que elevam os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do procurador-geral da República. Apenas o aumento de R$ 15,9 bilhões para os funcionários do Executivo equivale a 7% da folha total da União, de R$ 284 bilhões. Ao apresentar a proposta orçamentária, o ministro do Planejamento minimizou o impacto dos reajustes. Segundo ele, os servidores do Executivo receberam aumentos de 18% nos últimos cinco anos, frente a uma inflação acumulada de 40%.

Excesso de trabalho fluvial

A Justiça do Trabalho no Amazonas manteve o processo que investiga excesso na jornada de trabalho nas empresas de navegação fluvial.

Habitação sustentável

A Amazonas Distribuidora de Energia contratou a Fucapi, por R$ 5,1 milhões, para o projeto ‘Habitação Sustentável para as condições Amazônicas’.

Dinheiro para idosos 1

O Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas do ex-prefeito de Maraã Dilmar Ávila e o condenou a devolver R$ 500 mil, mais multa de R$ 300 mil.

Dinheiro para idosos 2

O TCU julgou que o ex-prefeito foi omissão no dever de prestar contas de convênio para construção de um centro de convivência do idoso.

O impeachment na TV 1

A cobertura do impeachment e da posse de Temer alcançou 35,1 milhões de pessoas na TV aberta, diz a consultoria GfK.

O impeachment na TV 2

O primeiro pronunciamento oficial de Michel Temer foi visto por 18 milhões de pessoas, ou 72% do total de pessoas ligadas na TV.

Sem o Galaxy Note 7

Após denúncias de que o equipamento explode, a Samsung interrompeu as vendas do Galaxy Note 7.

Sem jornalistas 1

O Repórteres Sem Fronteiras informou que a Venezuela impediu a entrada no País de jornalistas do Le Monde, da Al-Jazeera e do Miami Herald.

Sem jornalistas 2

Os jornalistas iam cobrir a manifestação gigante, de quinta-feira, contra Nicolás Maduro.

Denúncia apurada

O Ministério Público do Estado apura, em inquérito civil, se houve dano ao erário e improbidade na concessão de uma área no Centro Cultural Povos da Amazônia à empresa AT Home Eventos.

Tartarugas monitoradas

Pesquisadores incluíram mais 125 tartarugas da Amazônia, dos rios Solimões e Japurá, no Amazonas, no programa de monitoramento de quelônios do Instituto Mamirauá. Desde o início do monitoramento, há 20 anos, 6,5 mil animais já foram registrados.

‘Recurso pode levar à revisão do impeachment’

O senador Humberto Costa (PT-PE), autor do pedido de fatiamento do julgamento do impeachment de Dilma, disse que a decisão do PSDB de contestar a medida é uma “faca de dois gumes’, pois pode levar a Justiça a se manifestar pela 1ª vez sobre o mérito do afastamento.

Maia toma posse e Maranhão já usa avião da FAB

Com a ida de Rodrigo Maia para o Palácio do Planalto, onde substituirá Michel Temer, Waldir Maranhão assumiu a presidência da Câmara dos Deputados e, na quinta-feira, embarcou para São Luís num jatinho da Força Aérea Brasileira, segundo sua assessoria.