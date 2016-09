Os Tucumanus comandam a noite do Bar Caldeira

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – A banda Os Tucumanus, aniversariante do mês, será a atração desta quarta-feira (14), no Bar Caldeira (Rua José Clemente, 237, Centro, com acesso gratuito. A abertura da noite ficará por conta do cantor Fred Jobim, a partir das 19h.

Em seguida, será a vez da Tucumanus dominar a calçada da fama caldeirense, com repertório 100% autoral. Entre as canções estão confirmadas ‘Até o sol sair’, ‘Vida de quinta’ e ‘Telengotengo’, com arranjos diferentes, uma vez que o grupo, atualmente, se apresenta com duas guitarras no palco.



Foto: Bruno Kelly

Neste mês, a banda celebra dez anos de carreira com intervenções pela cidade e o lançamento do single, gravado no estúdio Júpiter, com engenharia de áudio de Armando Mendes e masterização na Espanha.

Formada por Clóvis Rodrigues (voz), Denilson Novo (guitarra), Samuca (guitarra), Mário Ruy Carvalho (baixo) e Matheus Simões (bateria), a banda comemora as duas vezes que Os Tucumanus foram citados pela série sonora ‘Brasil Music Exchange’, do ‘The Guardian Music Podcast’, projeto do jornal britânico de mesmo nome. Na oitava edição, publicada no último domingo (11), e dedicada ao Norte brasileiro, a série destacou a música ‘Chuveiro Natural’.

Agenda

Na sexta-feira (16), os músicos dos Tucumanus tocam no Patupirá Petiscaria Bar (Rua José Paranaguá, 515, Centro), a partir das 20h. O couvert artístico será de R$ 10, por pessoa.