Pacientes renais em tratamento fora do Estado estão sem receber ajuda de custo

Girlene Medeiros / portal@d24am.com

Manaus – Pelo menos dez pacientes com rins transplantados, que passam por tratamento médico fora do Amazonas, pelo Serviço Único de Saúde (SUS), estão sem receber o recurso do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), há pelo menos dois meses. O recurso é responsável por custear a estadia, transporte, aluguel e alimentação do paciente e do acompanhante, durante a realização do tratamento.

O levantamento é feito pela Associação dos Renais Crônicos do Amazonas (Arcam) que ouviu reclamações de pacientes sobre o atraso no pagamento, por parte da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), dificultando a permanência do paciente no tratamento. E o número de pacientes sem receber ajuda de custo pode ser ainda maior. Conforme a Susam, 25 pacientes não receberam o recurso, porque, segundo a Susam, não informaram dados bancários para depósito do auxílio.

Há dois meses, um paciente, de 40 anos, que pediu para não ter o nome divulgado por temer que o atraso do repasse do recurso continue, como represália, não recebe o recurso repassado para ele de R$ 1.482 que é dividido para manutenção dele e da acompanhante. Desde janeiro de 2015, o paciente, que tem rim transplantado, vive a rotina de se manter e fazer tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão – Fundação Oswaldo Ramos, em São Paulo.

“A gente só não passa dificuldade porque tem parentes e outros pacientes que ajudam”, afirmou o paciente, acrescentando que também recebe benefício de amparo social por ter um quadro de saúde específico, tendo sido submetido a duas angioplastias, e estar sendo encaminhado para a terceira cirurgia voltada para reparar vasos sanguíneos do coração.

O paciente acrescentou que o recurso do TFD é insuficiente para suprir as necessidades dele e da acompanhante que tem que buscar aluguéis em áreas periféricas e administrar o dinheiro para conseguir pagar ônibus, metrô, além do aluguel e alimentação. “Não temos data para voltar e apareceu uma mancha no pulmão que preciso tratar. Então, o recurso é importantíssimo”, disse.

Arcam

O paciente de rim transplantado não é o único a sofrer com a falta de regularidade no repasse do recurso do TFD. Segundo a presidente da Associação dos Renais Crônicos do Amazonas (Arcam), Renata Carvalho, o levantamento da associação é que, pelo menos, outros nove pacientes estejam na mesma situação.

“Esse número pode chegar até 14 pacientes. São pacientes que precisam se sustentar fora do Estado e muitos deles não tem parentes onde estão, como Fortaleza e São Paulo”, afirmou Renata, acrescentando que os atrasos no repasse dos recursos passou a acontecer no segundo semestre deste ano.

“Tem paciente que viajou, fez o tratamento e já voltou para Manaus. Tudo ao longo de três meses e nem recebeu o recurso, tendo que dar um jeito, sem mal ter como fazer os tratamentos”, disse a presidente da Arcam.

Sobre o problema, a direção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), por meio de assessoria de imprensa da Susam, informou que houve uma mudança no sistema de repasse do auxílio financeiro e cerca de 25 pacientes não receberam o TFD, porque não informaram o número da conta bancária onde o recurso poderia ser depositado.

“A direção do TFD solicita que esses pacientes procurem a gestão do programa e informem a conta bancária para que o órgão possa fazer os pagamentos”, informou a nota. Ainda conforme a Susam, a ajuda de custo concedida aos pacientes em Tratamento Fora de Domicílio é de R$ 742,50, para os pacientes que ficam em trânsito por até 15 dias, e de R$ 1.485,00 para os pacientes que ficam em trânsito por 30 dias.