Paralisação de 100% da frota de ônibus em Manaus afeta 400 mil usuários nesta manhã

Manaus – Nenhum ônibus saiu da garagem nesta terça-feira (17) e cerca de 400 mil usuários foram prejudicados até o momento com 100% da frota de ônibus do transporte público parada, por conta da greve dos rodoviários. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), no total, são 1,4 mil ônibus, 220 linhas e descumpre duas liminares, uma em favor da Prefeitura de Manaus e outra da entidade. Neste momento, a Polícia Militar está nas garagens das empresas.

A garagem da Açaí está com portões fechados e sem movimentação de funcionários. Entre outras empresas paradas estão confirmadas a Via Verde, Cascavel, Líder e Global Green. A categoria reivindica o pagamento dos Dissídios Coletivos de 2016, que tem data base até o dia 1º de maio e está sob análise do Tribunal Superior do Trabalho (TSE).

Em nota, a Prefeitura de Manaus lamenta que o Sindicato dos Rodoviários não tenha cumprido a decisão judicial que determinava a não paralisação de um serviço essencial à população, como o transporte coletivo e ressalta que sempre se pautou pelo respeito à categoria, auxiliando, inclusive, na intermediação do diálogo entre empresários e trabalhadores.

Para que os usuários do sistema não sejam ainda mais prejudicados, a Prefeitura está liberando a circulação de ônibus executivos, alternativos e mototaxis até o Centro.

Ontem, a juíza do Trabalho, Eliane Leite Correa determinou que fosse mantida a circulação de 100% da frota de ônibus, proibindo que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus realizem qualquer tipo de paralisação sob pena de multa diária de R$ 100.000,00.

A decisão foi favorável ao pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM) que entrou com uma ação Civil Pública, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para impedir a paralisação geral dos serviços de transporte coletivo.

O pedido da Prefeitura de Manaus, processo no 0000067-26.2017.5.11.0005, foi analisado pela 5ª Vara do Trabalho de Manaus e, de acordo com o procurador geral Marcos Cavalcanti, ficou claro que a greve seria abusiva, ilegal e iria prejudicar a população manauara.

