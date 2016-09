Paralisação no serviço bancário afeta consumidor

Manaus – Emissão de cartões de crédito, processos de financiamento de automóveis e imóveis, depósitos acima de R$ 1 mil e empréstimos pessoais de maior valor são alguns dos serviços que os clientes de bancos terão que aguardar o fim da greve para acessar. Paralisada desde terça-feira, por tempo indeterminado, a categoria pede 5% de ganho real como reajuste salarial.

Apesar de oferecer diversas alternativas como caixas eletrônicos, internet banking, operações bancárias por telefone e aplicativos para celular, algumas pendências que necessitam de atendimento presencial acabam prejudicadas.

É o caso da doméstica Andreza Cabral, 42, que foi pega de surpresa no início da greve, na terça-feira. “Fui cancelar o cartão na agência do Bradesco e não consegui por conta da greve”, disse.

O técnico em informática Márcio Alecrim, 36, precisava trocar um cheque no Banco da Amazônia, mas teve que optar por outra alternativa. “Acabei tendo que sacar de outra conta, mas só vou conseguir descontar o cheque após a greve”, explicou.

O motorista Josias Queiroz também não vê a hora da greve acabar. “Como o valor é acima do limite dos caixas eletrônicos, não pude fazer um depósito urgente para pagamento de funcionários”, contou.

A Federação Nacional de Bancos (Fenaban) lembra que os clientes podem utilizar os caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas (desde que não vencidas), saques, depósitos, emissão de folhas de cheques, transferências e saques de benefícios sociais.

Nos correspondentes bancários (postos dos Correios, casas lotéricas e supermercados), é possível também pagar contas e faturas de concessionárias de serviços públicos, sacar dinheiro e benefícios e fazer depósitos, entre outros serviços.

A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) destaca que o cliente não pode utilizar a greve para protelar pagamentos. O consumidor deve ficar atento à data de vencimento das contas e procurar um meio alternativo para quitá-las. A Proteste orienta que o consumidor que precisar sacar dinheiro na boca do caixa deve entrar em contato com o banco por telefone e pedir uma alternativa.