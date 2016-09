Passageiros que utilizam os terminais de ônibus registram ocorrências policiais

Manaus – Passageiros que precisam do transporte público, diariamente, e utilizam os terminais de ônibus da zona leste e norte de Manaus reclamam da falta de segurança. Arrastões, assaltos e pequenos furtos durante a entrada dos passageiros nos coletivos estão na rotina de quem utiliza os terminais de integração, segundo relato dos próprios usuários.

No Terminal 3 (T3), no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, os comerciantes do local reclamam da criminalidade. Nas adjacências do ponto de integração, está localizado o 6º Distrito de Polícia Integrada (DIP), mas segundo os passageiros, a proximidade com a delegacia não tem inibido a ação dos assaltantes.

A falta de organização nas filas de ônibus contribui, de acordo com o vendedor ambulante Raimundo Nonato, 48, para a ação dos criminosos. Conforme Nonato, que trabalha no local há 20 anos, a atuação dos fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), para determinar ordem no acesso aos veículos e evitar aglomerações, seria uma prevenção aos furtos.

“O pessoal rouba na cara dura mesmo, rouba celular, bolsa na entrada dos ônibus lotados. Eles encostam e tiram mesmo, aí passa para outro. Já teve arrastão aqui, está horrível. Aqui tem quatro mulheres que roubam também. A gente conhece eles, a gente que trabalha aqui, mas não adianta que eles soltam”, disse.

Na área superior do terminal, a manicure Francisca Bezerra, 34, disse já ter visto várias vezes pessoas fazendo uso de drogas, livremente. “Aqui a gente anda com medo, né? Fica cheio de drogado ali e ninguém faz nada”, reclamou.

No Terminal 4 (T4), bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, a situação é crítica, segundo os passageiros. Segundo a recepcionista Fabíola dos Santos, 43, além dos roubos, ela já presenciou por duas vezes agressões aos passageiros que reagiram aos assaltos.

“Semana passada, era umas 14h, um rapaz passou com a cara toda quebrada, por aqui, correndo. Ele reagiu ao assalto e quebraram a cara dele, teve outro que reagiu e atiraram nele. Os passageiros que vão pra cima”, disse.

O auxiliar de serviços gerais Joven José, 36, afirma que ao anoitecer a criminalidade aumenta e nem mesmo as grades que separma o T4 da rua, evitam a entrada dos assaltantes.

No São José, zona leste, os passageiros que frequentam o Terminal 5 (T5) reclamam da falta de policiamento. A passarela, que dá acesso ao local também é usada, segundo os usuários do transporte coletivo, pelos criminosos.

A estudante Cristiellen Vieira, 15, afirmou já ter sido assaltada na entrada do T5, no início do ano. “Eles ficam esperando a gente passar para ir para a escola. Nesse dia, acordei atrasada e os meus amigos já tinham ido na frente. Eu já fiquei nervosa porque tenho que pegar ônibus aqui, né? Não deu outra o cara encostou uma faca nas minhas costas e mandou eu dar meu celular, meu pai nem tinha acabado de pagar”, lamentou.

Posicionamento

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Sérgio Fontes, falou sobre a ausência da Guarda Municipal dentro dos terminais. Segundo ele, os espaços recebem nos horários de pico a presença de uma viatura da polícia, que deve permanecer cerca de uma hora no local.

“Há muita coisa que é da Guarda Municipal. Mas é inconcebível a polícia entrar dentro de terminal de ônibus, não tem condições de montar um posto policial. Tinha que ter mais câmeras e mais guardas. Qualquer ajuda é bem-vinda nos espaços públicos”, disse o secretário.

De acordo com a Guarda Municipal, um posto do órgão foi instalado e outro posto no Terminal 5 está sendo finalizado. Ainda conforme o órgão, os guardas não possuem poder de polícia e ao ver qualquer movimentação perigosa informam à viatura policial mais próxima.