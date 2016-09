Pela primeira vez em Manaus, projeto busca por novos talentos na dramaturgia

Tiago Melo /Diário do Amazonas

Manaus – Comemorando cinco anos na busca por novos talentos na dramaturgia brasileira, o Projeto Grandes Mestres será realizado, pela primeira vez, em Manaus, nos dias 12 e 13 de novembro deste ano, e contará com workshop do autor e diretor de teatro, cinema e televisão Wallace Meirelles.

Ao todo, serão 16 horas de treinamento intensivo e de imersão cultural com o profissional carioca, com direito a set e equipe de filmagem completa. O projeto, baseado no Work in Progress da New York Film Academy e implementado no Brasil pela Academia Nacional de Atores, abre as portas para crianças, a partir dos 8 anos, até ‘jovens’ da terceira idade.

“O projeto surgiu em 2013, pelas mãos do Walcyr Carrasco e o objetivo é democratizar a linguagem da interpretação. Pensando nisso, estamos cada vez mais saindo do eixo Rio-São Paulo e, agora, finalmente, chegamos a Manaus”, afirmou Wallace Meirelles, ressaltando que as inscrições para o workshop já estão abertas e podem ser realizadas, no valor de R$ 500, na agência de modelos Beleza Manauara (Av. Constantino Nery, bairro São Geraldo).

Segundo Wallace Meirelles, o workshop contará com uma verdadeira imersão artística no processo de filmagem padrão Globo. “Teremos um set inteiro de gravação montado no dia, com todos os elementos e profissionais relacionados, fotografia, continuidade e muito mais. E vamos gravar diversas cenas com vários atores e nuances”, disse o diretor.

Ainda de acordo com Meirelles, os 20 melhores atores do workshop serão escolhidos para participar do seu próximo filme, que será inteiramente gravado em Manaus, no ano que vem.

“A ideia para filmar em Manaus surgiu após minha última visita à cidade. Encantado com a beleza natural do lugar, fiquei com as imagens na cabeça e começamos a trabalhar em um roteiro. Ainda em pré-produção, o filme, que não tem nome, por enquanto, começará a ser gravado por volta de abril e maio. É uma oportunidade única para quem quer investir na carreira”, concluiu o diretor.