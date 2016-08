Pente-fino do INSS vai atingir 10,4 mil segurados no Amazonas

Por Laís Motta / Diário do Amazonas

Manaus – No Amazonas, 10.409 segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez há mais de dois anos serão convocados para passarem pelo pente-fino do órgão, a partir de setembro. A informação é do INSS no Amazonas.

Os segurados que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há mais de dois anos serão convocados, com base em alguns critérios, para uma revisão de seus benefícios pelo INSS.

As perícias da revisão devem começar em setembro por carta com aviso de recebimento (AR). Na carta, o segurado será orientado a ligar 135 para agendar sua perícia, no prazo de cinco dias do conhecimento. Se não comparecer, será convocado por edital. Caso não compareça, poderá ter o benefício suspenso.

No Amazonas, são 2.785 que recebem auxílio-doença e 7.624 beneficiários de aposentadorias por invalidez. Em todo o Brasil, serão convocados 1,71 milhão de segurados. Do total, 1,18 milhão recebe aposentadoria por invalidez.

Critérios

A Previdência Social já definiu alguns critérios para a convocação e revisão dos benefícios. Os aposentados por invalidez que já tenham completado 60 anos de idade, por exemplo, não passarão pelo processo.

De acordo com a Previdência, o agendamento e a convocação para a revisão de auxílio-doença devem seguir os seguintes critérios: benefícios concedidos sem a determinação da data de encerramento ou sem data de comprovação da incapacidade; tempo de manutenção do benefício, do maior para o menor, ou seja, serão chamados primeiramente aqueles que recebem o auxílio há mais tempo; idade do segurado, da menor para a maior. Os mais jovens deverão ser agendados e convocados primeiro.

A Previdência também definiu que segurados que recebem auxílio­doença e que há dois anos foram submetidos à perícia, estão fora do pente­fino.

No caso das aposentadorias por invalidez, a ordem de prioridade seguirá os critérios: idade do segurado, da menor para a maior; e tempo de manutenção do benefício, do maior para o menor.

A Previdência definiu, também, que o agendamento e a convocação dos segurados que recebem auxílio-doença terão prioridade sobre o agendamento e a convocação daqueles que recebem aposentadoria por invalidez. O governo estima que 285,7 mil segurados ficarão de fora da convocação de setembro para quem recebe auxílio­doença e aposentadoria por invalidez há mais de dois anos.

O INSS reforça que os segurados que deverão passar pelo procedimento serão chamados e não precisam procurar as agências do INSS antes de receberem a convocação.