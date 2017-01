Período de transferência para alunos da rede pública começa neste sábado

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O período de transferências para alunos de todos os níveis de ensino da rede estadual ou municipal, matriculados no ano letivo de 2016, e que desejam trocar de escola neste ano de 2017 começa neste sábado (8). O prazo é previsto no calendário de matrículas disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O atendimento à população será realizado via internet (www.matriculas.am.gov.br) e pelo aplicativo “Matrículas Amazonas”, ferramenta disponível para smartphones, nas plataformas Android e a partir desta quinta-feira (5), para iOS. O atendimento poderá ser realizado ainda de forma presencial, para quem preferir. As solicitações e confirmação de matrícula serão feitas até o dia 12 de janeiro.

De acordo com a coordenadora da Gerência de Matrículas da Seduc, Irlanda Araújo, após a solicitação de transferência, os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão confirmar a matrícula, dirigindo-se à unidade de ensino em que obteve uma vaga.

“Após a solicitação de transferência, os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão, obrigatoriamente, comparecer à escola em que obteve a vaga, em até 3 dias úteis, com a documentação necessária para efetivar a matrícula”, informou Irlanda Araújo.

Quem optar pelo atendimento presencial, deverá estar atento ao cronograma de atendimento. Na próxima segunda-feira (9), o atendimento será destinado aos alunos da Educação Infantil; na terça-feira (10), será para os alunos do Ensino Fundamental e EJA (1º ao 5º ano); na quarta (11), para estudantes do Ensino Fundamental e EJA (6º ao 9º ano); e na quinta (12), o atendimento será direcionado aos estudantes do Ensino Médio e EJA.

Reordenamento

Nesta quinta e sexta-feira (5 e 6 de janeiro), o atendimento será direcionado ao reordenamento, ou seja, o encaminhamento de alunos de escolas sem continuidade de ensino para outra escola, garantindo a continuidade de ensino do estudante.

Para este atendimento, é necessário que os pais ou responsáveis compareçam na escola em que seu filho foi direcionado, levando os documentos necessários, e confirme a matrícula. A Seduc orienta a população a confirmar a matrícula, mesmo que não tenha interesse que o aluno estude na escola designada.

“A nossa orientação é que os pais confirmem a matrícula na escola em que o seu filho foi encaminhado e, se não desejarem que ele permaneça matriculado na unidade de ensino, aguardem até o dia 7 de janeiro para solicitar a transferência. Isso é extremamente importante para que o estudante não corra o risco de ficar sem uma vaga”, disse a coordenadora da gerência de matrículas.

Novos Alunos

O atendimento a novos alunos, aqueles que estão entrando na rede estadual ou municipal, iniciará no dia 13 de janeiro. A partir desta data, os pais ou responsáveis já poderão garantir a reserva de vaga, lembrando que esse procedimento tem validade de três dias úteis. Caso não haja confirmação de matrícula neste período, a vaga estará novamente disponível no sistema.

Para o ano de 2017, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus ofertarão 183.647 vagas em escolas da rede pública de ensino. Do total de vagas ofertadas, 136.830 serão disponibilizadas pela Seduc em suas escolas estaduais e 46.817 pela Semed. Das vagas para a rede estadual, 65.573 são destinadas às escolas da capital e 71.257 para as unidades de ensino do interior do Estado. As aulas do ano letivo de 2017 terão início no dia 6 de fevereiro para a rede estadual e 3 de fevereiro para a rede municipal de Manaus.

Documentos necessários para a matrícula

No ato da matrícula, os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão comparecer à escola em que obteve a vaga e apresentar os seguintes documentos: comprovante de escolaridade original – guia de transferência ou histórico escolar ou ainda a declaração de transferência com validade de 30 dias; certidão de nascimento (original e cópia); CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de idade, obrigatório para os alunos do ensino médio e para os alunos maiores de 18 anos de qualquer ensino; cópia do comprovante de residência (fatura de água, energia elétrica ou de telefone do último mês que anteceder a matrícula); cópia do cartão de vacinação; duas fotos 3×4 recentes; original e cópia do documento de identificação (com foto) do responsável pela matrícula.

Cronograma

Reordenamento – 5 e 6 de janeiro de 2017

Transferência – a partir do dia 7 de janeiro de 2017

Atendimento a novos alunos – a partir do dia 13 de janeiro de 2017