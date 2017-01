Peritos fazem protesto por melhores condições de trabalho e valorização da categoria

Asafe Augusto / portald24am@gmail.com

Manaus – Os peritos oficiais do Amazonas realizaram, na manhã desta quinta-feira (5), um protesto pela valorização da categoria e melhorias nas condições de trabalho, em frente a sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. De acordo com o grupo, o ato paralisou momentaneamente a identificação dos corpos das vítimas do massacre nas unidades prisionais.

Conforme o vice-presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais (Sinpoeam), André Segundo, a categoria pede a inclusão imediata da classe dos peritos Oficiais na Lei de reestruturação remuneratória da carreira da Polícia Civil, nos moldes do Processo Judicial movido pela Associação de Peritos Oficiais do Amazonas (Apoeam), a destituição imediata dos diretores dos institutos e dos Departamentos de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e eleição imediata dos novos dirigentes através da lista tríplice, escolhidos pelos próprios peritos; e a aplicação do Decreto Governamental com implantação da Lei de Reestruturação do órgão Pericial em todo o Estado.

O vice-presidente ressaltou ainda a precariedade da estrutura e a falta de material para a realização do trabalho, como luva e gaze. “No Instituto Médico Legal, falta até o básico, que são os reagentes. Quando tem uma grande catástrofe aparece de tudo, mas no nosso dia a dia o governo deixa faltar”, disse o vice-presidente, ao ressaltar que os demais corpos no IML foram deixados de lado para o atendimento das vítimas do massacre do último domingo.

André Segundo disse que, atualmente, no Estado, existem 170 peritos, porém, ele ressaltou que a Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou que no Amazonas o contingente ideal de peritos fosse de 500 profissionais.

O médico legista do IML, Cleverson Redivo, afirmou que, no domingo (1), não havia luvas, gazes e os peritos tiveram que requisitar dos hospitais os materiais para a realização de identificação dos corpos. Redivo ressaltou que as necropsias já foram concluídas, mas os profissionais do IML estão com dificuldade nas identificações dos corpos. “No Amazonas falta um sistema informatizado de identificação. Não há um cadastro de identificação dos presos, eles estão sendo reconhecidos por foto e reconhecimento não é o mesmo que identificação”, disse.

A categoria conseguiu que alguns representantes fossem atendidos pela ministra Carmem Lucia na manhã de hoje. Eles pedem que ela reconheça a importância da perícia para a justiça.

Os peritos pretendem paralisar os trabalhos novamente amanhã, em frente ao IML.