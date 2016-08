PGE inscreve para seleção de cadastro reserva para estágio no curso de Direito

Da Redação

Manaus – A Procuradoria-Geral do Amazonas (PGE-AM) lançou edital para o 29º Exame de Seleção para estagiários de Direito. Ao todo, sete vagas estarão disponíveis, além de cadastro de reserva, cujas inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro.

Para participar da seleção, os candidatos devem cursar pelo menos o quinto período de Direito. De acordo com o órgão, a bolsa do estágio para 20 horas semanais terá remuneração no valor de R$ 729. Já a bolsa para jornadas de 30 horas será de R$ 879. Para as duas cargas, há o auxílio-transporte de R$ 132.

A prova está programada para 21 de setembro. No conteúdo programático da avaliação, estão previstos os temas de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Processual Civil, este já baseado no Novo Código de Processo Civil.

As inscrições podem ser realizadas na sede da PGE-AM, na Rua Emílio Moreira, 1.308, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus. O edital com as informações sobre a seleção está disponível no site da PGE-AM por meio do endereço eletrônico www.pge.am.gov.br.