PMDB, PROS e PSDB têm mais candidatos no Amazonas

Manaus – No Amazonas, PMDB, PROS e PSDB são os partidos que mais lançaram candidatos às eleições municipais deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O PMDB lançou 776 candidatos, o PROS tem 580 filiados na disputa e o PSDB, tem 528 concorrentes o pleito em todo o Estado. Os três partidos somam 1.884 candidatos, o equivalente a 20,13% do total de 9.357 pedidos de registro de candidatura no AM, dois de cada dez postulantes aos cargos de prefeito e vereador.

O PMDB aumentou o número de candidatos e repete feito de 2012, quando foi o partido com maior número de candidatos. Neste ano, são 776 concorrentes ao pleito, o que representa 8,17% dos candidatos no Amazonas. Em comparação à eleição de 2012, o PMDB aumentou em 146 o número de candidatos.

Na segunda eleição em que participa, o PROS é o segundo partido com maior número de candidatos, totalizando 580 concorrentes à eleição de outubro, sendo deste total, 32 em Manaus e 548 nos 61 municípios do interior do Estado. Os candidatos do PROS representam 6,11% dos candidatos do Amazonas.

Segundo o secretário-geral do PROS, Radyr Júnior, o crescimento de número de candidatos se deve à atuação na campanha do governador José Melo, em 2014.

“Eu acredito que o grande engajamento na campanha de 2014 do professor José Melo foi um dos fatores que colaborou pra esta quantidade de candidaturas no PROS neste ano. Muita gente que se identificou com o projeto político do professor Melo, se filiou e hoje está sonhando da mesma forma que ele sonhou. Durante a campanha, não se falava apenas do professor, mas do partido, da importância de defender o partido. Nós começamos a campanha já com 800 militantes com vontade e preparados para participar”, disse.

De acordo com Júnior, a expectativa é que o aumento de candidatos se reverta em aumento de eleitos. “Bem, não se pesca peixe com a linha fora da água. Se você tem candidatos, corre o risco de elegê-los. Hoje, principalmente, o partido precisa ter votos para sobreviver, ainda mais no cenário político atual. Tem a cláusula de barreiras, tem uma série de coisas que deve ser levada em consideração”, frisou o secretário-geral do PROS no Amazonas.

Terceiro partido em número de candidatos, o PSDB, que tem como presidente de honra no Amazonas o prefeito de Manaus, Arthur Neto, disputará o pleito no Amazonas com 528 nomes, sendo 49 na capital e 479 no interior. Os candidatos do PSDB representam 5,56% dos que disputam a eleição deste ano no Amazonas.

Em seguida, aparece o PSD, que tem como presidente estadual o senador Omar Aziz. Neste ano, o PSD terá 524 filiados disputando a eleição. O número representa 5,52% dos candidatos que disputarão os votos nas urnas, em outubro.

Quinto lugar em número de candidatos, o PR, cujo presidente nacional é o deputado federal Alfredo Nascimento, entra na eleição de outubro com 490 candidatos. Na eleição municipal de 2012, o PR teve 269 na disputa.

Para Alfredo, o aumento de candidatos se deve ao crescimento de filiados. “O PR iniciou um processo de transição, abrindo espaço para jovens lideranças e isso atraiu muitos filiados. Só em Manaus, foram mais de 2 mil novos filiados. O PR está organizado e é visto como o partido que abriu as portas para o novo, dando condições reais para quem quer fazer a boa política. O PR elegerá um grande número de prefeitos e vereadores”, afirmou o parlamentar.

Redução

Na contramão de outros partidos, o PT e o PCdoB reduziram o número de candidatos para o pleito deste ano. No caso do PT, o partido terá 356 candidatos, número inferior aos 613 concorrentes que disputaram as eleições municipais em 2012. Outro caso que chama atenção é o do PCdoB, que entrou na disputa deste ano com 314 candidatos, enquanto que na eleição de 2012 eram 540 os candidatos no páreo eleitoral.

O presidente municipal do PT, em Manaus, Thiago Medeiros, afirmou que o partido está ciente da redução do número de candidatos.

“Muitas pessoas saíram do partido por terem entrado na legenda quando o PT estava em alta, ou seja, estavam no partido por conveniência e por estar no poder. A tendência é perder vereadores, mas acreditamos que não ficará muito longe do número atual de parlamentares”, afirmou.

PMDB e PT concorrem ao maior número de prefeituras de capitais

O PMDB e o PT são os partidos que, nacionalmente, terão mais candidatos próprios às prefeituras das capitais. De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Globo, no último dia 14 de agosto, informou que o PMDB tenta aproveitar o impulso da chegada ao poder com o presidente interino, Michel Temer, para ampliar sua força nas maiores cidades do País nas eleições deste ano. O partido está aumentando em um terço o número de candidatos a prefeito em capitais, em comparação com a disputa de 2012, segundo a publicação. Será a maior representação desde 1996.

O PT é o partido que disputará eleição em mais capitais, mas, segundo O Globo, o que o move é garantir espaço no horário eleitoral e defender suas bandeiras, forma de amenizar o desgaste sofrido nos últimos anos com os escândalos de corrupção. Por isso, a legenda lançou nomes, mesmo com poucas chances de vitória.

Entre as três maiores forças políticas no País, atualmente, o PSDB é o único que reduzirá as campanhas em capitais. Após o resultado conquistado na eleição presidencial de 2014, o partido pretendia aproveitar o sentimento antipetista para ampliar suas fronteiras na eleição municipal. No entanto, não conseguiu viabilizar nomes competitivos e preferiu ser vice de candidatos de outras siglas em muitas cidades.

Sinal do apetite peemedebista, o partido está com mais postulantes a prefeito do que o PSDB em capitais. Serão 16, enquanto o PSDB terá 13 e o PT, 19. Em 2012, eram 12 do PMDB, 18 do PSDB e 17 do PT, respectivamente.

As eleições municipais são consideradas estratégicas para a disputa presidencial, na medida em que têm potencial para ampliar as bases partidárias nos Estados. Quanto maior a pretensão de um partido de lançar candidato à Presidência da República, mais valorizado o trabalho na disputa municipal.

Segundo a reportagem de O Globo, a chegada ao poder através do Michel Temer estimula candidaturas porque tira o discurso do PT de que é importante o alinhamento com o poder central.

História do partido explica força política, diz analista

História dos partidos explica a força política e a capacidade de lançar mais candidatos que outros, na opinião do professor de Ética e Política da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, Gerson Moraes.

“Esta predominância é fruto de um capital político que estes grupos acumularam ao longo do tempo. A nossa estrutura política acaba, de uma forma ou de outra, fazendo com que se colha efeitos para agora e também para as próximas eleições. Estes partidos construíram as suas trajetórias, bem ou mal, de uma forma que conquistaram penetração social. Por exemplo, quando se fala em PMDB, este se julga ainda vinculado ao MDB, da época de oposição a ditadura militar, então se tem um partido que fez frente à Arena (partido de sustentação do regime militar no Brasil)”, explicou Moraes.

Para o professor, o sistema político do País conta com quatro ou cinco partidos que têm força muito gande, os menores que representam alguns setores da sociedade e os ‘nanicos’ que Moraes classifica como ‘partidos de aluguel’.

Sobre a redução dos candidatos dos partidos de alguns partidos denominados de esquerda, o professor avalia que o PT está se desfazendo. “A gente vai ver agora nestas eleições quanto os efeitos dos últimos anos vão produzir em estragos na vida do PT. Eu acho que ele vai sobreviver, mas sem a força de antes. Agora, é um partido que tem uma história, tem uma base social muito forte, que engajou trabalhadores de uma forma geral e a intelectualidade, professores muito envolvidos com o partido.

Do outro lado, havia também a penetração sindical. Muito disto se perdeu, mas isto ajuda a explicar também a capilaridade do PT em nosso País”, frisou.