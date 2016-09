Polícia Federal deflagra operação Lupus et Agnus contra pedofilia em Manaus

Thiago Monteiro

Manaus – A Polícia Federal do Amazonas deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a Operação Lupus et Agnus (Lobo e Cordeiro), com o objetivo de combater a pedofilia em Manaus. De acordo com a delegada federal Jeanie Tufureti, uma pessoa já foi presa, mas o nome do suspeito não foi divulgado.

“A operação está em andamento. Nossas equipes estão nas ruas e até o fim do dia teremos mais informações”, disse Tufureti.

Segundo a delegada, a operação chama-se Lupus et Agnus em alusão a fábula de Caio Júlio Fedro, escritor que introduziu a fábula na literatura dando ares mais modernos.

Mais informações em instantes.