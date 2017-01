Policiais civis realizam protesto contra falta de pagamento de benefícios, em Manaus

Thiago Monteiro / portal@d24am.com

Manaus – Investigadores, escrivães e delegados da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pararam as atividades na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e protestaram durante a chuva na Avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, zona leste, pela falta de pagamento do benefício de escalonamento. Aproximadamente 250 policiais participam do movimento na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo o vice-presidente Ordilei Araújo, do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM), os policiais reivindicam também pelos benefícios de data-base, ticket alimentação e gratificação digna no salário dos servidores. “O escalonamento é um direito assegurado por lei. Estão tirando o nosso benefício e iremos continuar lutando por um salário digno. As delegacias estão sem estagiário e sem limpeza há meses”, disse Araújo.

Conforme Araújo, o pagamento escalonado dos servidores da Polícia Civil é um direito assegurado pela Lei Estadual 4.659, de 11 de julho de 2014. No texto, os trabalhadores receberiam o pagamento em quatro parcelas anuais, começando em 2015 e 2016, porém, o recurso para 2017 não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual encaminhada pelo Governo do Estado do Amazonas.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Escrivães e Investigadores da Policia Civil do Amazonas (Sindeipol) Romulo Valente, o pagamento do benefício já tinha entrado no orçamento deste ano, mas o governo vetou o benefício para os policiais. “Tudo já estava certo na lei orçamentária, mas sem motivo aparente o governo retirou o nosso benefício”, afirmou Valente.

Ainda segundo Araújo, serviços como Boletim de Ocorrência (BO) foram suspensos nas delegacias da capital.

A assessoria de imprensa da PC informou que os serviços estão operando normalmente nas delegacias de Manaus e que as manifestações estão acontecendo periodicamente em alguns distritos da cidade. Segundo a PC, a população não será prejudicada com a reivindicação de alguns servidores.