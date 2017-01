Policiais e Governo entram em conflito após anúncio de greve geral

Girlene Medeiros / portal@d24am.com

Manaus – O Governo do Estado partiu para o confronto com os policiais civis do Estado que decretaram greve a partir da próxima quarta-feira (25). Na tarde de ontem, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) enviou um texto, à imprensa, informando que a categoria dos policiais civis do Estado está entre as classes de servidores que tiveram os maiores reajustes salariais do Estado nos últimos seis anos, ganhos que variam entre 71% e 153%, entre 2010 e 2016.

Para o delegado Rafael Costa e Silva, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Amazonas (Sindepol-AM), o comunicado é uma tentativa de mostrar, à população, que a categoria não tem direito de exigir direitos ao escalamento que foram acordados pelo Governo. “O discurso do Governo é bater no salário, mas, quando negociamos esses reajustes, os salários da categoria estavam completamente defasados”, afirmou o delegado sindicalista.

De acordo com o delegado, “nenhum lugar do País iria receber um aumento de 150%. Isso é resultado de um acordo para parcelamento de quatro anos que é como eles iriam conseguir cumprir”, afirmou Costa e Silva, acrescentando que é necessário analisar a situação de forma “sistêmica” e identificar que o salário inicial do policial civil estava muito “abaixo da realidade brasileira”, na época.

No comunicado à imprensa, a Secom informou que o governador José Melo (PROS) garantiu que vai começar a pagar o escalonamento da categoria em abril, com a entrada em caixa dos recursos federais. O pagamento será retroativo a janeiro, conforme o governo. Na nota governamental, a Secom informou que o governador “lamentou a recusa dos representantes de classe dos policiais civis em não querer negociar”.

Porém, segundo o presidente do Sindepol, antes da greve ser aprovada, em audiência da categoria, o sindicato fez mobilizações políticas e tentou marcar reuniões com o governo do Estado, mas as tentativas foram inúteis. “Nunca se reuniram com ninguém. Tiveram 12 dias para conversar conosco, desde o início das mobilizações e nunca houve essa reunião”, disse Rafael, acrescentando que o pagamento do escalamento previsto pela Secom para abril, não foi anunciado formalmente para a categoria e o Sindepol tomou conhecimento da informação por meio da imprensa. “Nada foi conversado para formalizar isso, para ter um tom de seriedade e formalização”, disse o delegado, acrescentando que outro motivo da greve é a retirada do tíquete alimentação de R$ 220 dos policiais civis. “Não foi retirado dos policiais militares, por exemplo”.

O governo do Estado informou que, com os reajustes, entre 2010 e 2016, o menor salário na Polícia Civil (PC), de escrivão 4ª Classe e investigador, em início de carreira, subiu de R$ 2.641,46 para R$ 5.753,48 e o maior, do delegado classe especial, de R$ 9.980,36 para R$ 20.416. Conforme a Secom, escrivão de 1ª classe teve reajuste de 153,90%, saindo de R$ 3.058,10 para R$ 7,764,73. Peritos tiveram reajustes entre 78,53% (Perito Legista) e 100%, do Perito Criminal Classe Especial, que hoje tem salário de R$ 12,468,93.

O comunicado governamental aponta, também, que rankings salariais de entidades nacionais, como a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), atestam que a Polícia Civil do Amazonas está entre as mais bem remuneradas no Brasil.

O delegado presidente do Sindepol informou que, na próxima sexta-feira (20), a categoria deve reunir com o governador para tentaram uma negocição e evitar a greve.

Escalonamento

Conforme o governo estadual, entre 2012 e 2014, além da data-base, que é corrigida com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), os salários de policiais civis e militares foram reajustados, anualmente, em face do Plano de Escalonamento negociado com o Governo do Amazonas, conforme Leis n. 3.722 e 3.725, de 19 de março de 2012. As Leis do Escalonamento garantiram, até 2016 para a Polícia Militar (PM), e, até 2015, para a PC, a correção das perdas salariais com as inflações passadas. Em 2014, o Governo do Amazonas estendeu o Escalonamento da Polícia Civil, que deveria encerrar em 2015, para 2018.