Polo de bicicletas de Manaus se posiciona como o maior fora da Ásia

No âmbito nacional, o segmento de bicicletas produz 3,5 milhões de unidades anuais (excluindo brinquedos), sendo o quarto maior produtor, atrás da China, Índia e Taiwan. O Polo Industrial de Manaus se posiciona como o maior polo de fabricação fora da Ásia. Responsáveis por 100% da produção de bicicletas em Manaus, Caloi, Houston, Ox Bike e Sense possuem 70% de participação no valor de mercado do setor.

‘Minha cassação fortalece a tese de golpe contra Dilma’

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PDMDB/RJ) disse que “os defensores do governo corrupto do PT” querem a cabeça dele “para ter o troféu”. “Para eles, essa é uma luta de vida ou morte. Sou o principal inimigo deles, o algoz, afirmou.

Presidente nega interferência na operação Lava Jato

O presidente da República MIchel Temer (PMDB) disse que “jamais o Executivo vai interferir” nas investigações da operação Lava Jato. “Impossível, inadmissível imaginar que o presidente da República possa chamar alguém do Supremo e dizer decidam assim ou assado”.

Seringueiros ainda cobram R$ 986 mi do Brasil e EUA

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisa, hoje, um recurso da Associação dos Soldados da Borracha, Seringueiros e Familiares do Estado de Rondônia (Asboron) contra decisão da Justiça Federal naquele Estado. A entidade ingressou com ação coletiva buscando a condenação do Brasil e dos Estados Unidos (EUA) pela violação de direitos humanos dos ‘soldados da borracha’. Além do reconhecimento formal das violações, a ação pede indenização de R$ 896 mil por trabalhador. Ao todo, a associação estima que as indenizações devidas alcancem R$ 986 milhões. Em primeira instância, a Justiça Federal julgou o processo extinto em razão de litispendência – quando ocorre a apresentação de uma demanda idêntica a outra anteriormente ajuizada. Na Segunda Guerra Mundial, os EUA firmaram acordo com o Brasil para recrutar trabalhadores para extração de borracha na Amazônia. No primeiro recrutamento, 16 mil trabalhadores foram selecionados, e o governo americano pagou US$ 2,7 milhões ao Brasil.

Mulheres na floresta

Tramita na Câmara dos Deputados projeto que obriga empresas que exploram concessões florestais a manter no mínimo 5% de mulheres no quadro de empregados.

Mudança no transporte 1

O novo responsável pelo sistema de transporte público de Manaus, Thiago Balbi de Souza Lima, é major da Polícia Militar e especialista em Segurança Pública.

Mudança no transporte 2

O ex–responsável pelo setor, Pedro Carvalho, especialista em transporte público, foi nomeado secretário-geral do Conselho Municipal de Gestão Estratégica, na Casa Civil.

Investigação criminal

O Ministério Público do Estado do Amazonas abriu investigação criminal para apurar denúncia de prática de tortura a detentos na Delegacia Especializada de Roubos e Furto, em Manaus.

Futuro comprometido

O desempenho de estudantes no Ensino Médio em Português e Matemática, em 2015, foi pior que há 20 anos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

Avanço mínimo

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostrou que, em dez anos, a nota do Ensino Médio avançou em 0,3 ponto na média nacional brasileira. Ou seja, próximo de nada.

Imagens da solidariedade

Até o dia 28, o Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, na Rua Ramos Ferreira, no Centro de Manaus, apresenta exposição de fotografias de ações de ajuda humanitária aos imigrantes haitianos no Brasil.

Jovens fora 1

O Brasil registra, em 2016, o menor número de adolescentes votantes em eleições municipais desde 1992, ou seja, há 20 anos. Os candidatos a prefeito entre 21 e 24 anos não representam nem 1% do total.

Jovens fora 2

A participação de eleitores com idades entre 16 e 17 anos vem caindo em ritmo maior que a variação do número de jovens na população brasileira, segundo o IBGE. Em comparação a 2012, a queda chegou a 20,4%.