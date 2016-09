Ponta Negra recebe ação do ‘Setembro Verde’ neste domingo

Manaus – A Secretaria de Estado da Saúde (Susam) promove, neste domingo (11), na faixa liberada da Ponta Negra, o ‘Domingo Verde’, evento que tem o objetivo de sensibilizar a população, por meio de atividades de esporte e lazer, para a importância das doações de órgãos. A ação faz parte da campanha ‘Setembro Verde’, que está sendo realizada durante este mês pela Central de Transplantes do Amazonas. O ‘Domingo Verde’ será realizado em parceria com Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

A programação inicia às 8h, com a distribuição de material informativo. Às 9h20, será dada a largada para a ‘Caminhada para a Vida’, em frente ao anfiteatro da Ponta Negra. Segundo a coordenadora estadual de transplantes, Leny Passos, não é necessário fazer inscrição para participar da caminhada. A expectativa da organização é que cerca de 800 pessoas participem do evento. Foram convidados, para o ‘Domingo Verde’, pacientes transplantados, familiares e profissionais da saúde, além da população em geral. “Queremos fazer uma grande mobilização de conscientização sobre esse tema”, disse.

A programação inclui, ainda, uma aula de zumba, às 9h40, em frente ao anfiteatro. A partir das 10h10, serão iniciadas as atividades desportivas, com torneio de futebol e tênis de mesa, além de brincadeiras com bambolê e pula-pula para as crianças.

De acordo com Leny Passos, 15 profissionais da Coordenação Estadual de Transplantes e Organização de Procura de Órgãos (OPO) participarão da ação, orientando e tirando dúvidas da população.