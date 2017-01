Pontos de atendimento serão montados para atender famílias de presos

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – As famílias poderão obter informações a respeito dos internos do Sistema Penitenciário do Amazonas, a partir desta quarta-feira (4), em dois pontos de atendimento, montados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte, e no prédio social da secretaria, localizado na Avenida André Araújo, 115, bairro Aleixo, zona centro-sul.

A Ouvidoria do Sistema Penitenciário e a Central Integrada de Acompanhamento de Alternativas Penais do Amazonas (Ciapa) estão atuando no auditório do prédio da André Araújo, no Aleixo. Nos postos de atendimento, os familiares podem obter informações sobre internos foragidos no domingo (1), recapturados, transferidos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), no Centro, e sobre os óbitos reconhecidos pelo IML. Na ocasião, todos os assistentes sociais, psicólogos e administrativos dos setores estarão empregados no atendimento e passando orientações específicas de como os familiares devem proceder em cada caso.

O atendimento aos familiares no IML está sendo feito desde a segunda-feira (2), pelas equipes do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) da Seap, Ouvidoria e Ciapa, com o apoio das Secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas). Nesta quarta, o Deresc assume os atendimentos no IML com as secretarias para auxiliar as famílias nos procedimentos de reconhecimento e liberação dos detentos mortos para os funerais.