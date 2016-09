Prazo do eSocial é prorrogado pelo governo para janeiro de 2018

Brasília – O eSocial foi prorrogado novamente e entrará em vigor apenas no início do próximo ano. O novo prazo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). A resolução traz ainda outra alteração decisiva: a transferência do ano-base do faturamento de 2014 para 2016.

Segundo a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), que integra o Grupo de Trabalho Confederativo (GTC) e acompanha de perto a implantação do sistema, o calendário de testes sofreu atraso e inviabilizou a operação em setembro.

A prorrogação do prazo vinha sendo discutida desde o início de junho, mas ainda não havia confirmação oficial sobre as datas. Segundo o novo cronograma divulgado pelo Comitê Gestor do eSocial, a obrigatoriedade passa a valer em 1º de janeiro de 2018, no caso das empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões, e, em 1º de julho do mesmo ano, para as demais companhias.

A resolução oficializou, ainda, a transferência do ano-base do faturamento para 2016. Muitos empreendimentos que, em 2014, faturavam acima de R$ 78 milhões, fecharam 2015 com resultado menor por causa da retração da economia brasileira e devem chegar ao fim deste ano com resultados semelhantes.