Preço do gás terá aumento na segunda

De Beatriz Gomes

Manaus – O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, vai ficar mais caro a partir da próxima semana, em Manaus. A Fogás já anunciou reajuste de 6% e a Amazongás ainda não definiu o reajuste. A botija de 13 quilos deve passar de R$ 52 para R$ 55.

A Fogás encaminhou mensagem aos pontos de vendas alertando sobre o aumento do preço. De acordo com o anúncio, o dissídio coletivo, a inflação e o aumento das despesas logísticas são os principais motivos para o reajuste. “Devido ao esforço de contenção de custos, o aumento de preço será abaixo da inflação, que no período chega a 7,9%”, informa o comunicado.

Revendedor Fogás há dez anos, Jaime Pontes conta que o reajuste será em todos as botijas que atualmente custam R$ 52 a de 13 Kg, R$ 36 a de 8 Kg e R$ 26 a de R$ 5 Kg para venda. “Todo ano há o reajuste nessa época, os clientes sempre reclamam, mas como não tem outro jeito, compram”, disse acrescentando que no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, ele vende em média 3 mil botijas por mês, distribuídas entre os três pesos.

A Amazongás ainda não fez nenhum anúncio sobre o aumento, o que deve acontecer no próximo mês, afirma um revendedor que não quis se identificar. “A Amazongás custa a divulgar o aumento, mas ele acontece geralmente um mês após o da Fogás com percentual menor”, disse. No Centro, esse revendedor comercializa, em média, 500 botijas por mês a R$ 51 a de 13 Kg.

Ainda não há nenhuma definição sobre o reajuste, afirma o superintendente da Amazongás, Pedro Ferreira, ao destacar que o custo elevado da logística pesa no valor final de revenda. “Como estamos longe dos grandes centros, a logística é muito cara e tudo vem de fora. Como não fabricamos botijas, todos os produtos e peças vêm de outros lugares, principalmente de São Paulo”, ressalta.

No ano passado, o consumidor já havia enfrentado um reajuste de 8% no preço da botija de gás, em Manaus. Com o novo aumento no preço, além dos consumidores domésticos, bares e restaurantes tambem devem sentir o custo mais elevado e repassar o valor aos clientes.