Prefeitura convoca mais 18 candidatos aprovados em concurso da Manaus Previdência

Com informações de agências / portal@d24am.com

Manaus – A Prefeitura de Manaus vai convocar mais 18 candidatos aprovados em concurso público realizado pela Manaus Previdência em 2015. O decreto de nomeação foi encaminhado na sexta-feira (20), pela previdência municipal, à Casa Civil, para publicação no Diário Oficial do Município (DOM). A partir desta publicação, os candidatos convocados deverão ficar atentos à publicação do Edital de Convocação onde constará o período e o local onde deverão se dirigir para se informarem sobre os procedimentos pré-admissionais, checagem de pré-requisitos e procedimentos de posse.

Esta será a quarta convocação de concursados realizados pela Manaus Previdência, sendo a terceira coletiva. Nesta lista, serão chamados 14 técnicos previdenciários (nível médio), da 24ª à 36ª colocação, acrescido de um técnico das vagas destinadas aos candidatos com deficiência, correspondendo ao 3º lugar. Todos são da área administrativa. Nas vagas para o nível superior, serão convocados quatro analistas, um de cada nas especialidades de Contabilidade, Economia, Serviço Social e Psicologia.

“No início de fevereiro estaremos convocando esses candidatos para tomarem posse, praticamente completando o quadro da Manaus Previdência. Ficarão poucos a serem chamados e nossa meta é convocá-los já no segundo semestre”, destacou o diretor-presidente da autarquia, Marcelo Magaldi.

Ao tomarem posse, os novos convocados vão participar de Curso de Formação da Carreira Previdenciária, promovido pela Manaus Previdência em parceria com Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). No curso, os novos servidores receberão orientações sobre legislação e procedimentos inerentes ao setor previdenciário.

A definição de data, conteúdo e instrutores do curso foi um dos temas debatidos na manhã da quinta-feira, 19, entre representantes da Manaus Previdência e da Espi. “Estamos preparando o curso para abril e os resultados com as turmas anteriores têm demonstrado que essa preparação auxilia muito os novos servidores no início de suas funções no órgão”, disse a diretora de Previdência, dra. Daniela Benayon.

Já a diretora do Departamento de Educação e Aperfeiçoamento da Espi, Jeânia Bezerra, destacou o emprenho da prefeitura de sempre receber bem os novos servidores, assim como se empenhar para auxiliá-los na sua capacitação. “Com isso, damos suporte a esse servidor para que este possa dar o devido retorno não apenas diretamente ao serviço público, mas aos cidadãos que procuram os servidos do município”, afirmou.