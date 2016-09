Preso último suspeito de participar da morte de advogado em assalto

Por Carla Albuquerque/ Diário do Amazonas

Manaus – O fugitivo do regime semiaberto Carlos Alberto Ferreira da Silva, o Beto, 30, afirmou a polícia ter participado do roubo que resultou na morte do advogado Gilson Guimarães Lage, 87. À polícia, o suspeito afirmou que foi o responsável por ter imobilizado e amarrado o idoso, que foi encontrado morto na casa onde morava, na zona centro-sul de Manaus, em julho desse ano. As informações são do delegado Especializado em Roubos, Furtos e Defraudações, Adriano Felix.

Conforme o delegado, Carlos foi preso, na última sexta-feira (2), no Avenida Álvaro Maia, no Presidente Vargas, mesmo bairro onde o crime foi praticado. Além dele, outros dois suspeitos pelo crime, Jonathas dos Santos Fonseca, 27, e Rafael Queiroz dos Santos, 28, já haviam sido presos pela DERFD.

Nesta manhã, ao ser apresentado à imprensa, Carlos, que disse estar foragido da prisão há cerca de dois meses, confirmou ter sido chamado por Rafael para praticar o roubo. “Eu que o amarrei com cordas de punho de rede. Imobilizei, mas quando vi, ele não estava se mexendo. Não queríamos matar, apenar fazer o roubo”, afirmou.

O suspeito disse, ainda, que aceitou participar do crime porque estava precisando de dinheiro. “Eu ganhei R$ 600. Eu estava bebendo e precisava de mais dinheiro. Com o dinheiro, comprei mais bebida, roupas e outras coisas mais”, lembrou Carlos.

De acordo com o delegado, Carlos foi indiciado por latrocínio. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da especializada, ele foi conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Morte

O advogado Gilson Guimarães Lage, 87, foi encontrado estrangulado com uma corda no pescoço, com mãos e os pés amarrados, dentro da casa onde morava sozinho, na Avenida Ayrão, Centro, no dia 9 de julho deste ano. Do local, segundo a polícia, foram roubados relógios e uma quantia não especificada em dinheiro.