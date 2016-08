Principais supermercados fecham o cerco contra carne de desmatamento

Com o Carrefour, nesta semana (Walmart e Pão de Açúcar já haviam anunciado), as três maiores redes do Brasil, que, juntas, respondem por um terço do mercado varejista nacional, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), anunciaram a política de compra de carne bovina e garantia a seus consumidores de só venderem carne livre de desmatamento na Amazõnia e violações socioambientais.