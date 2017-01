Produção de motocicletas registra 29,7% na comparação com 2015

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – A produção de motocicletas encerrou o ano de 2016 29,7% menor que o registrado no ano anterior. A informação é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), que divulgou balanço do setor nesta quarta-feira (18).

No acumulado de 2016, o setor produziu 887,6 mil motocicletas, 29,7% a menos do que o registrado em 2015, quando a produção alcançou 1,26 milhão de unidades. A fabricação nacional de motocicletas é concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM).

As vendas no atacado, aquelas feitas a concessionárias, também despencaram. Durante todo ano de 2016, foram comercializadas 858,1 mil motocicletas no atacado, resultado 27,9% inferior ao mesmo período de 2015, com 1,18 milhão de unidades, em todo o País.

No acumulado do ano, a queda nas vendas no varejo, para o consumidor, foi de 26,5%, passando de 1,22 milhão de unidades, em 2015, para 899,7 mil em 2016, no Brasil.

Em 2016, foram exportadas 59,02 mil motocicletas. O resultado foi 14,6% menor que as 69,1 mil motos exportadas em 2015.

Dezembro

Em dezembro, foram fabricadas 32,8 mil motocicletas, ante 50,6 mil unidades no mesmo período de 2015, com uma retração de 35,2%.

As vendas no atacado atingiram 56,1 mil unidades em dezembro, recuo de 18,9% em relação ao mesmo mês de 2015, com 69,2 mil. Em dezembro, foram vendidas no varejo 80,8 mil motocicletas, um volume 25,1% menor que o registrado no mesmo mês de 2015 (107,8 mil).

As exportações, ao contrário das demais modalidades, subiram. Em dezembro, foram exportadas 6,4 mil unidades, contra 5,9 mil motos no mesmo mês de 2015.