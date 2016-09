Produtores orgânicos do AM vão vender alimentos para o programa Mesa Brasil

Da Redação

Manaus – Os produtores orgânicos do Amazonas vão fornecer frutas, legumes e verduras para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A comercialização está sendo intermediada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), do Governo do Amazonas e vai beneficiar cerca de 40 famílias de duas associações de produtores orgânicos.

É a primeira vez que a Conab recebe uma proposta para o PAA Orgânico na Região Norte. Os alimentos serão destinados a instituições sociais sem fins lucrativos, atendidas pelo Programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc). No valor de R$ 140 mil, a proposta encaminhada à Conab pela ADS vai beneficiar a Associação dos Agricultores da Comunidade São Francisco, de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros a nordeste de Manaus) e a Associação de Produtores Orgânicos do Amazonas (Apoam), que reúne família de diversos municípios, incluindo Manaus.

No Rio Preto da Eva, um grupo de agricultores da Comunidade São Francisco, que produz alimentos no sistema orgânico, sem uso de agrotóxicos, está entre os beneficiados da proposta. Há cerca de um mês, eles receberam do Ministério da Agriculturao título de Organização de Controle Social (OCS) e o reconhecimento de que os alimentos atendem aos requisitos da produção orgânica.

“A classificação como OCS dá o direito ao produtor de comercializar seu orgânico na venda direta ao consumidor, ao mesmo tempo em que permite que as associações possam participar dos programas de governo”, explica o diretor-presidente da ADS, Lissandro Breval.