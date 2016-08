Programa UEA Cidadã leva serviços gratuitos para três bairros em Manaus

Manaus – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza neste sábado (27), o “UEA Cidadã”. O projeto que é realizado por acadêmicos da universidade levará a população ações de prevenção e promoção à saúde. Os atendimentos ocorrerão das 8h às 12h.

Os serviços oferecidos serão; aferição de glicemia, levantamento do índice de massa corporal e aplicação de flúor e orientações sobre a prevenção de diabetes e hipertensão, além de atividades lúdicas. As ações também contam com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

UEA CIDADÃ

O UEA Cidadã é uma ação multiprofissional da Universidade com a sociedade, que leva informações em saúde por meio da educação não formal, permitindo ações conjuntas de universitários com a comunidade, promovendo a melhoria da qualidade de vida, por meio da prevenção e promoção de cidadania.

Locais de atendimentos:

Igreja Presbiteriana Monte Moriá, localizada na Rua Antônio Sérgio Vieiralves, n.1085, Novo Aleixo.

Escola Cemecre, Rua 14, n.51, Hiléia I, Bairro Redenção, próximo a Igreja Santana.

PAC do Shopping UAI – São José, localizado na Avenida Cosme Ferreira, n.4605, Bairro São José Operário

Informações: 99128-1899 – Márcia Costa, coordenadora do Programa.