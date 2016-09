Programação da Semana da Pátria tem abertura oficial na Ponta Negra

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – Autoridades civis e militares realizaram, na manhã de hoje (1), a solenidade de abertura da Semana da Pátria e do Amazonas, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Os presentes cantaram o hino nacional brasileiro e hastearam as bandeiras do Brasil e do Amazonas. Três personalidades receberam homenagens póstumas: o artista plástico Moacir Andrade (falecido no mês passado), a empresária Rita Calderaro (ex-presidente do grupo Calderaro de Comunicação) e a professora de educação física Maria das Graças Silva.

“Esta é uma semana para despertar o sentimento de patriotismo e de confiança no futuro do País”, disse o deputado estadual Belarmino Lins, que está como governador interino. A solenidade também reuniu os primeiros colocados da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, prova que comemora a data maior do Brasil e o dia em que o Amazonas foi elevado à categoria de província. A programação da semana continua até o dia 7 de setembro, quando acontece o desfile militar organizado pelas Forças Armadas.

Confira a programação

Dia 5 (segunda) – 7h30 – Homenagem póstuma a João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, primeiro presidente da província do Amazonas – Local: Praça da Saudade

Dia 5 – 17h00 – Desfile cívico escolar – Centro de Convenções Sambódromo

Dia 6 (terça-feira) – Desfile Naval com embarcações da Marinha, Exército e de outras nações convidadas – Na orla da ponta Negra

Dia 7 (quarta-feira) – 8h15 – Desfile Militar – Centro de Convenções