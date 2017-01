Projeto ‘Casarão de Férias’ abre inscrições para cursos artísticos em Manaus

Bruno Mazieri / portal@d24am.com

Manaus – O espaço cultural Casarão de Ideias, no Centro, abre suas portas, no dia 23 de janeiro, para a realização do projeto ‘Casarão de Férias’, série de cursos artísticos que se estenderá até o início de fevereiro, com profissionais das áreas de dança, música, teatro e até mesmo cinema. As inscrições, que são limitadas, já estão abertas e encerram no dia da primeira aula (23).

Segundo João Fernandes, diretor do espaço, esse programa de férias já é antigo, mas sempre teve como foco a dança. Esta será a primeira vez que o espaço contará com outros segmentos culturais (música, teatro e cinema). “Na verdade, era uma demanda antiga e temos um bom público, sempre. Então, nada melhor do que incluir mais opções”, explica.

A escolha dos profissionais que ministrarão as aulas foi feita com base no conhecimento prático e teórico de cada um deles. “Todos eles possuem uma vivência na cidade de Manaus e buscamos, sempre, agregar essas pessoas que fazem a diferença na cena cultural da cidade”, comenta.

As inscrições devem ser feitas no próprio Casarão de Ideias e cada curso custa R$ 100. Fernandes adianta que, caso o aluno queira praticar mais de uma disciplina, ele receberá um desconto na segunda atividade e assim por diante.

Cronograma

A programação da primeira semana começa na segunda-feira, dia 23, das 14h às 16h, e os inscritos no curso de violão poderão aprender técnicas com Severino Filho. Já das 16h às 18h, a música é substituída pela dança contemporânea, com Branco Souza. E, das 18h às 20h, o teatro toma conta do local com Carol Santa Ana.

Já na terça-feira, dia 24, das 14h às 16h, a aula de teatro será ministrada por Wallace Abreu. Depois, das 16h às 18h, Adriana Góes apresenta aula de dança clássica e, das 18h às 20h, ela ministra aula de dança contemporânea.

Na quarta-feira, dia 25, das 14h às 16h, Severino Filho retorna ao Casarão com aulas de violão, seguido da aula de dança contemporânea com Branco Souza, das 16h às 18h. O dia finaliza das 16h às 18h, com aula de teatro de Carol Santa Ana. No caso desta última, o tema será ‘Da energia a ação’.

Por fim, na quinta-feira, dia 26, das 14h às 16h, Wallace volta a ministrar aula de teatro. Já das 16h às 18h, tem aula de dança clássica com Adriana Góes e, das 18h às 20h, de dança contemporânea, também com Adriana. Os horários da segunda semana das oficias serão divulgados, em breve.

Serviço

O quê: Projeto ‘Casarão de Férias’

Quando: De 23 de janeiro a 3 de fevereiro

Onde: Casarão de Ideias (Rua Monsenhor Coutinho, 275, Centro)

Informações: (92) 3633-4008 ou www.casaraodeideias.com.br