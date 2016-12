Proposta autoriza o uso do FGTS para o pagamento de plano de saúde

O uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento do plano de saúde está em análise pelos senadores. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) deve analisar o Projeto de Lei do Senado (PLS) 376/2016, apresentado pelo senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), que ressalta o fato de mais de 1 milhão de brasileiros terem cancelado seus planos privados no último ano.

Estado quer ‘privatizar’ serviços de segurança

O governo do Estado quer ‘privatizar’ os serviços de segurança pública com atuação das polícias civil e militar como um braço da arrecadação de taxas, em plena crise econômica, que penaliza a sociedade, com o consequente aumento do custo de vida do cidadão. A Mensagem 75/2016 do governador José Melo que ontem teve sua tramitação suspensa por meio de pedido de vistas na Assembleia Legislativa do Estado (ALE) estabelece um negócio muito lucrativo para o Estado cobrando por serviços antes gratuitos e elevando o valor de alguns já existentes. A matéria prevê, por exemplo, a ampliação da competência para peritos e policiais militares cobrarem pelos serviços. A terceira via de uma cédula de identidade vai custar R$ 50. Já as perícias são um custo adicional para as empresas, especialmente do interior, onde o valor é mais alto. Uma vistoria em clubes noturnos em Manaus será de R$ 2 mil e, nos municípios, de R$ 5 mil. Já a perícia ou vistoria em indústria na capital custará R$ 6 mil e no interior, R$ 12 mil.

Secretário confirmado

O único nome confirmado para ocupar uma secretária na futura gestão de Arthur Virgílio Neto é o do jornalista Marcos Santos, na Comunicação. A informação é do próprio prefeito. Sobre os outros nomes desconversou: “eu sei que com certeza eu vou me manter”, brincou.

Destino pouco procurado

Entre este mês de dezembro até fevereiro de 2017, as viagens de brasileiros pelo País devem movimentar R$ 100 bilhões, aponta estudo do Ministério do Turismo. A Região Sudeste é o destino preferido para 46% dos 73,4 milhões que pretendem viajar na alta temporada. Já a Região Norte deverá ser o destino de apenas 2% desses viajantes.

Edital para bandas e blocos

As propostas de interessados em receber apoio para bandas e blocos de rua do Carnaval 2017 poderão ser entregues à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) até o dia 26.

Apoio a até 100 projetos

Bandas e blocos classificados receberão apoio de som, palco, iluminação, entre outros equipamentos similares para o Carnaval 2017. A seleção contemplará até 100 propostas.

Apoio ao Boi Manaus

O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, José Paulo Martins, autorizou a captação de recursos mediante doações ou patrocínios, previstos em lei, para a 20ª edição do Boi Manaus, evento comemorativo do aniversário da cidade de Manaus, segundo portaria publicada, ontem, no Diário Oficial da União.

Prioridade em P&D

O Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda) habilitou o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) como coordenador do Programa Prioritário de Economia Digital. No meio do ano, o Capda criou programas para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento no Polo Industrial de Manaus e um deles se trata de setores ligados à economia digital.

Prejuízo por atraso

Levantamento da consultoria McKinsey & Company mostra que o Brasil pode perder

R$ 656 bilhões com o atraso da economia digital até 2025. O comércio eletrônico no País representa 3,6% do varejo, menos da metade da média mundial.

Prefeito é preso por desvio de R$ 370 mil

O prefeito do município de São Nicolau, no Rio Grande do Sul, foi preso, na manhã desta quinta-feira. Benone de Oliveira Dias (PMDB) é suspeito de desviar ao menos R$ 370 mil dos cofres municipais, segundo o Ministério Público do Estado.

Cármen Lúcia pede informações sobre reforma

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, pediu informações para a Câmara dos Deputados e à Advocacia-Geral da União (AGU) sobre a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma da Previdência.