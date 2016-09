Protocolos do TSE funcionam aos sábados, domingos e feriados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que aos sábados, domingos e feriados, desde o dia 15 de agosto e até o dia 19 de dezembro de 2016, os protocolos judiciário e administrativo estarão funcionando normalmente. O horário de funcionamento é de 13h às 19h. Durante esse período, será permitido receber, protocolizar e registrar nos sistemas todo e qualquer expediente do Tribunal, mesmo que não afete às Eleições Municipais de 2016. Nos dias úteis, o horário de funcionamento é de 11h às 19h. As informações são da Portaria 878/2016 do TSE.

Comissão analisa isenção de imposto à Zona Franca Verde

Projeto que concede isenção do Imposto de Importação a insumos, máquinas e equipamentos necessários à produção na Zona Franca Verde (ZFV) está pronto para entrar na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. A ZFV é um novo incentivo, concedido pelo governo federal, para produção industrial nas Áreas de Livre Comércio da Amazônia com preponderância de matéria-prima de origem regional, que prevê a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A proposta altera a Lei que Institui o Regime de Tributação Unificada na importação, por via terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai. Em justificação ao projeto, o autor argumentou que a medida é necessária para tornar “viável e efetiva” a Zona Franca Verde. A proposta também retira a exceção que recai sobre os minérios da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), aplicada a produtos em cuja composição final haja preponderância de matérias-primas provenientes dos segmentos animal, vegetal, mineral ou agrossilvopastoril.

Greenfield e Gradiente 1

A fabricante de eletrônicos IGB, dona da marca Gradiente, informou que seu presidente, Eugênio Emilio Staub, foi temporariamente impedido de exercer as funções de seu cargo.

Greenfield e Gradiente 2

A decisão foi da Justica Federal, na esteira da operação Greenfield, que apura corrupção nos maiores fundos de pensão do País.A IGB será representada pelo vice-presidente, Moris Arditti.

Greenfield e Gradiente 3

A operação Greenfield investiga investimentos (FIP Enseada) de forma temerária ou fraudulenta pelos fundos da Caixa, Petrobras, Correios e Previ, na CBTD, da marca Gradiente.

Greenfield e Gradiente 4

A Petros fez um investimento, em 2011, subscrevendo 25% das quotas do FIP Enseada, com a Funcef, com a Agência de Fomento do Amazonas e com a Jabil, que era credora da Gradiente.

Greenfield e Gradiente 5

Como o retorno da Gradiente não foi bem-sucedido, o investimento virou pó. Segundo a CPI dos Fundos de Pensão, a Petros alienou as cotas por valor simbólico de R$ 0,25 e, a Funcef, por R$ 1.

Fundos para pequenos 1

Deputados da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara dos Deputados querem melhorar o acesso aos fundos regionais de desenvolvimento.

Fundos para pequenos 2

Uma das propostas apresentadas pelos deputados federais na Comissão de Integração destina 20% dessas verbas para pequenos e médios empresários dos três fundos – das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste.

Fundos para pequenos 3

Os fundos de desenvolvimento regionais devem receber R$ 117,46 bilhões entre os anos de 2017 e 2020, segundo o Ministério da Integração Nacional. Apenas em 2017 serão R$ 28,41 bilhões a serem repassados.

Sistema retomado

O Sistema de Gestão Processual do Primeiro Grau da capital, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), voltou a funcionar após manutenção durante o feriadão da Semana da Pátria.

Gilmar Mendes diz que não pode haver ‘faz de contas’

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Receita Federal firmaram, ontem, parceria para que a Receita colabore na análise da prestação de contas de candidatos. “É necessário que a prestação de contas deixe de ser um faz de contas”, disse o presidente do TSE, Gilmar Mendes.

Teori diz que Lula tenta ‘embaraçar apurações’

Relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Teori Zavascki, negou pedido de Lula para retirar do juiz Sérgio Moro os processos para julgá-lo. Em sua decisão, Teori diz que o recurso “constitui tentativa de embaraçar as apurações”.