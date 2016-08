PT ameaça não assinar sentença de impeachment

Estadão Conteúdo /Diário do Amazonas

Brasília – A bancada do PT no Senado ameaça não assinar a sentença do julgamento de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. A posição deve ser adotada se a petista perder o mandato e ficar inabilitada por oito anos para o exercício de função pública.

Os aliados querem retirar essa proibição do relatório, a ser votado em instantes, para preservar os direitos políticos de Dilma de disputar eleições e até ocupar postos na administração pública.

“A inabilitação é a proibição para manter qualquer vínculo público. Se isso for mantido e o impeachment for aprovado, a presidente não poderá nem mesmo ser servidora. É uma morte também profissional”, afirmou o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE).