Queimadas na Amazônia deixam ar mais poluído que o de São paulo

O pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) Paulo Moutinho alertou que, em tempos de queimadas, o ar da Amazônia é pior que o de São Paulo no dia mais crítico de poluição. Segundo ele, o dado levantado pela Universidade de São Paulo (USP) mostra, ainda, os efeitos devastadores da fumaça na saúde das crianças.

Aviação na Amazônia será debatida em comissão

AComissão Especial do Código Brasileiro de Aeronáutica se reúne, amanhã, a partir de 11h, para debater a situação dos aeródromos, dos aeroportos e da aviação na Amazônia. Entre os convidados, estão representantes da Força Aérea Brasileira, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Associação Brasileira de Táxis Aéreos. A comissão analisa o Projeto de Lei do Senado (PLS) 258/2016, que institui o Novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Com 374 artigos, a proposta foi elaborada por uma comissão de especialistas no tema. A Amazônia brasileira compreende nove Estados — Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte de Mato Grosso e Maranhão. São cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados cobertos, em sua maioria, por áreas de florestas cruzadas por rios. As características da região fazem do transporte aéreo um meio essencial para a locomoção de cerca de 24 milhões de pessoas que vivem nesses Estados, segundo o Censo de 2010 do IBGE. A audiência pública será interativa. Estarão disponíveis canais para perguntas, sugestões e comentários direcionados aos senadores e convidados.

Ex-promotor de Justiça no Amazonas, o juiz da 10ª Vara Federal do Distrtio Federal, Vallisney de Oliveira, marcou para o dia 8 de novembro, a primeira audiência de instrução e julgamento do processo contra o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

No processo, Lula e acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, que negociava um acordo de delação premiada e poderia revelar a relação do petista com o Petrolão.

O Ministério Público do Estado investiga se houve perseguição política ao vigia concursado da Prefeitura de Uarini Janio dos Santos Pereira, por ter participado de uma passeata de candidatos de oposição.

Depois de participar da passeata de candidatos de oposição, ele foi transferido de local de trabalho, bem como teve modificado seu turno de trabalho, passando a trabalhar todos os dias da semana, inclusive, sábados e domingos, além de ter sido ameaçado de demissão.

O Tribunal de Contas do Estado publicou Resolução com alerta aos prefeitos e presidentes de cãmaras de vereadores para gastos com festas enquanto mantém salários atrasados e serviços precários de saúde.

A Resolução diz que o custeio e a realização de eventos festivos configura despesa ilegítima e comprometedora do resultado da gestão e regularidade de contas, quando realizadas no atual contexto de crise econômica.

A não observância do alerta e a falta de cautela na execução orçamentária implica, segundo a Resolução, a assunção do dolo de cometer infração ao regime de responsabilidade fiscal.

Desmatamento

O pesquisador Paulo Barreto, do Imazon, acrescentou mais cinco medidas contra o desmatamento: cobrar o imposto rural, expandir a moratória da soja ao cerrado, fechar o mercado para a carne ilegal, dar crédito só para quem cumpre a lei e inovar nas táticas de combate.

Obama faz ataque indireto a Trump

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um apelo para que o medo do terrorismo não vença os “valores” norte-americanos. Em mensagem, Obama afirmou que o País “não pode seguir quem deseja dividi-lo ou reagir de uma maneira que afete o tecido de sua sociedade”.

Ministro demitido: ‘governo quer abafar Lava Jato’

O ex-ministro da Advocacia Geral da União (AGU) Fábio Medina Osório afirmou, em entrevista à revista ‘Veja’, que o governo Temer “quer abafar a Lava Jato”. “Fui demitido porque contrariei muitos interesses. O governo quer abafar a Lava Jato”.