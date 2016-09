Queiroz destaca educação e transporte como prioridades

Por Asafe Augusto /Diário do Amazonas

Manaus – Destacando a educação e afirmando ser a única oposição, o candidato a prefeito, Queiroz (Psol), foi o ultimo entrevistado a participar da série de sabatinas aos postulantes à prefeitura da capital para os próximos quatro anos, que se encerrou nesta quinta-feira (1º), e foi promovida no programa Dez Na Tv, Da Rede Diario De Comunicação, Record News Manaus.

Durante o tempo que teve, Queiroz lembrou que é o candidato com a campanha mais simples deste ano, porém, ele ressaltou que é capaz de gerir uma cidade. Ele afirmou que a coligação ‘Manaus por nós; construindo o poder popular’, é a real oposição entre os candidatos deste ano.

De acordo com ele, os professores terão autonomia pedagógica, tendo liberdade para preparar as aulas. Além da educação, o candidato apontou o transporte público como uma de suas principais preocupações. “O usuário do transporte será respeitado. Vamos fazer os ônibus andar e melhorar a segurança nos pontos, além de descentralizar a venda do passe estudantil, ampliando para outros pontos de Manaus”, disse.

Com o lema de cuidar e ouvir as pessoas, Queiroz disse ainda, que se for eleito, a saúde nas comunidades será fortalecida. Conforme o candidato, a iluminação publica será revitalizada para dar mais segurança nas ruas.

Queiroz ressaltou que, se for eleito, fará um governo com transparência e para o povo. “Será uma gestão popular e nós vamos melhorar os aspectos mais importantes da nossa cidade. O dinheiro tem, basta saber usar. Dá para fazer e vamos fazer”, frisou.

O candidato parabenizou a iniciativa da Rede Diário, e afirmou que o espaço foi democrático para a exposição de ideias. “A Record News deu um espaço igualitário e sóbrio a todos os candidatos. O grupo está de parabéns, pois assim, podemos mostrar nossas propostas ao cidadão, para que ele vejam como queremos mudar para melhor”, disse

A entrevista com o candidato Queiroz, assim como as entrevistas dos demais candidatos a prefeitura de Manaus, foram postadas nas redes sociais mantidas pela Rede Diário De Comunicação, ou seja, nas páginas do Facebook do D24am, Record News Manaus, youtube da Record News Manaus e no portal D24AM.