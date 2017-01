Referência na Ginástica, Bianca Maia ministra curso sobre técnicas do esporte

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – Entre os dias 24 a 28 de janeiro, a ex-integrante da seleção brasileira, Bianca Maia Mendonça, estará em Manaus para ministrar a Clínica de Treinamento e Código de Pontuação. De acordo com uma das coordenadoras do evento, professora Alessandra Balbi, a Clínica será o primeiro evento da Federação Amazonense de Ginástica (FAG) no ano e visa capacitar técnicos e professores para atuar na temporada 2017, uma vez que durante todos os anos ocorre a atualização de técnicas e regras no esporte.

O evento será realizado no Centro de Treinamento do Amazonas Bianca Maia Mendonça, localizado na Vila Olímpica, no Dom Pedro, às 8h30, com turmas ao longo do dia.

A Clínica tem como público-alvo ginastas, técnicos, árbitros e acadêmicos. As inscrições estarão disponíveis no dia 23, no CT Bianca Maia, mesmo local em que vai ser ministrado o curso, das 8h às 11h e das 14h às 18h. O valor é de R$ 50 para ginastas e os demais pagam R$100. As primeiras 20 inscrições de atletas terão 50% de desconto.

Durante todos os dias do evento, as aulas ficarão divididas por turma e graduação. Desta forma, de 08h30 o curso será direcionado às ginastas iniciantes, das 14h30 às 18h30 para atletas avançadas e das 19h às 21 para profissionais, como o estudo do código.

Perfil

Bianca Maia anunciou aposentadoria em 2015 e fez a última apresentação como atleta no Troféu Brasil

Foto: Divulgação

Filha de Kleist Mendonça e Sâmia Maia, a atleta Bianca Maia Mendonça iniciou na ginástica aos cinco anos de idade, estreando em competições aos seis, em 1999, pelo La Salle. Foi o início de uma bela história, consagrando-se de 2002 a 2007 hexacampeã dos Jogos Escolares do Amazonas (Jeas).

Em 2004, a ginasta entrou para o Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Ctara), e teve a oportunidade, logo em seguida, aos 12 anos de idade, de realizar o primeiro intercâmbio internacional, na Bulgária, a convite da técnica búlgara Giurga Nedialkova. Lá, Bianca impressionou as treinadoras europeias, conquistando um terceiro lugar no aparelho arco durante o Torneio de Kyustandil. Em 2007, Bianca começou a colher os louros da dedicação ao ficar entre as 10 melhores do Brasileiro Juvenil de Ginástica.

Dois anos mais tarde, em 2009, Bianca recebeu o primeiro convite para atuar na seleção brasileira e foi reserva do conjunto nacional. Em 2010, a amazonense foi vice-campeã das Olimpíadas Escolares, evento organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), deixando na mesma época Manaus para atuar e treinar em Florianópolis (SC), pela Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação (ADIEE).

Logo em 2011, Bianca chega ao ápice da carreira, ao ser convocada para fazer parte da seleção brasileira permanente de ginástica. No mesmo ano, e aos 17 anos de idade, ela orgulha o País ao conquistar três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, com o conjunto brasileiro de ginástica rítmica (bola, fita e arco). Em 2013, ela se destaca na Copa do Mundo, em Bielorrússia, e fatura para o Brasil a medalha inédita de bronze no conjunto três bolas e duas fitas e a quinta colocação na série com cinco pares de maçãs. E no Mundial, na Ucrânia, alcançou a surpreendente 12ª posição no quadro geral, o melhor resultado já conquistado por uma equipe brasileira na competição.

Em 2014, Bianca retorna para o clube de Florianópolis e em 2015 anuncia aposentadoria e faz sua última apresentação como atleta no Troféu Brasil. Em 24 de junho de 2016, toda a contribuição de Bianca Maia Mendonca à ginástica é reconhecida com a inauguração oficial do Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia Mendonça, localizado na Vila Olímpica de Manaus, no estado do Amazonas.