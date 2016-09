Relatório aponta 137 assassinatos de indígenas no Brasil, em 2015

O relatório ‘Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil’ divulgado, ontem, pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), informa que 137 índios morreram vítimas de assassinato, no ano passado, no Brasil. Segundo o relatório, em 2014, houve 138 assassinatos de indígenas, um a mais que no ano passado, e, em 2013, 53. Desde 2003, ano em que o relatório começou a ser divulgado, foram registrados 891 homicídios de indígenas.

Participação dos jovens pode ser determinante na eleição

Os jovens constituem um dos maiores segmentos da população brasileira. Segundo o IBGE, são cerca de 51 milhões de jovens de 15 a 29 anos, correspondendo a um quarto da população do país. Desse número, mais de 75% (38.876.290) estão aptos a votar, segundo dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles representam quase 27% do eleitorado nacional, o que mostra como o voto dessa camada será forte e determinante nas eleições deste ano. De acordo com pesquisas realizadas pela Justiça Federal, uma das principais preocupações da atualidade é o combate à corrupção e, por isso, os jovens tentam, antes de votar, cada vez mais se informar acerca dos candidatos apresentados. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral vem fomentando a conscientização sobre a importância da participação do eleitorado jovem no processo eleitoral. De acordo com a Justiça Eleitoral, 1.638.751 jovens de 16 e 17 anos votaram nas Eleições de 2014. Para estas eleições municipais, 2.311.120 adolescentes estão aptos a votar.

Prioridade dos governos

Na reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, os governadores pediram prioridade para a aprovação de proposta dos precatórios e do teto de gastos públicos.

A carteira ou a multa

O Senado analisa proposta que dá aos motoristas profissionais a opção de pagar multa para não perder o direito de dirigir se atingirem 20 pontos na carteira.

Bloqueios judiciais

Segundo levantamento feito pelo Banco Central, 3,6 milhões de bloqueios de valores foram feitos pelo BacenJud no ano passado (R$ 29,1 bilhões).

Notificação do TCE 1

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) publicou notificação a Laércio de Lima, da Federação Mixed Martial a oferecer defesa em questionamentos em convênio com o Estado.

Notificação do TCE 2

Quem também foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre problemas em convênio com a Secretaria de Estado de Cultura, foi Raimundo Torres, da Associação Movimento Bumbás de Manaus.

Salários de professores

Segundo a OCDE, professores do Fundamental e Médio ganham menos de 50% da média mundial, no País.

Salários de nórdicos

Já os salários de professores universitários são comparáveis aos dos países nórdicos, como Finlândia, Noruega e Suécia”.

Prestação de contas

Segundo a Justiça Eleitoral, só 48,05% dos partidos enviaram a prestação de contas parcial das campanhas deste ano.

Notícias falsas 1

O Facebook e o Twitter se juntarão à First Draft Coalition, uma rede de mais de 30 empresas de combate a notícias falsas.

Notícias falsas 2

Entre os membros da First Draft Coalition, estão New York Times, Washington Post, BuzzFeed News, Agence France Presse e CNN.

Prioridade ambiental

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, informou ao Instituto Socioambiental que priorizará os indígenas.