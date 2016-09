Renda dos trabalhadores mais pobres cai 9% em um ano

Estadão Conteúdo /Diário do Amazonas

Rio de Janeiro – A deterioração no mercado de trabalho tem prejudicado mais os trabalhadores mais pobres, enquanto que os mais ricos registram até ganho salarial acima da inflação. A queda na renda média mensal de quem recebe menos de um salário mínimo alcançou 9% no trimestre encerrado em junho, em relação a um ano antes, segundo estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

“É um grupo que não tem proteção de sindicato, de lei, de nada. Ele não ganha nem o salário mínimo, está à margem da lei trabalhista. Como a crise se espalhou de forma muito forte, são os maiores prejudicados. Eles estão em posição de vulnerabilidade mesmo”, explicou José Ronaldo de Souza Júnior, coordenador do Grupo de Estudos de Conjuntura na Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea.

Ao mesmo tempo, na faixa de renda mais alta, os 10% que recebem os maiores salários tiveram um aumento real de 2,38% no período, de acordo com o estudo, que tem como base os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad). Segundo a pesquisa, a renda média de todos os trabalhadores ocupados recuou 4,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2015.

Como consequência, o coeficiente de Gini dos rendimentos do trabalho passou de 0,487 no segundo trimestre de 2015 para 0,490 no segundo trimestre de 2016. Quanto mais perto de 0, mais próximo da igualdade; quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Apesar do ligeiro aumento no último ano, o resultado representa uma estabilidade, avaliou Souza Júnior.