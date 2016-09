Reunião discute taxas do Basa para operações do FNO

Revisões das regulamentações e diminuição de taxas buscam simplificar o acesso aos Fundos constitucionais do Norte (FNO) e do Nordeste (Finor). Essas foram algumas das medidas propostas na reunião do Grupo de Trabalho (GT), realizada na Federação das Indústrias do Estado do Pará, na ultima semana. Participaram do encontro o Ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, a superintendente-substituta da Sudam, Keila Rodrigues, o secretário nacional de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração (MI), Djalma Bezerra, e representantes de federações das indústrias e da agricultura. Na pauta, estavam as providências do Banco da Amazônia (Basa) sobre cobrança de tarifas nas operações do FNO. Segundo o diretor comercial e de distribuição do Basa, Luiz Sampaio, não será mais cobrada antecipadamente a tarifa para análise de projetos. “Já foi feito um comunicado interno para todos os funcionários, já normatizamos que essa taxa será cobrada apenas no momento da contratação, da assinatura”.

Linha de apuração

Uma outra linha de apuração da operação Greenfield é sobre se houve financiamento de campanhas eleitorais com recursos dos fundos.

Núcleo não delineado

Neste primeiro momento, o chamado ‘núcleo político’ do esquema criminoso ainda não está delineado.

TJAM recicla

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) enviou mais de duas toneladas de papel, de documentos com o prazo de guarda devidamente vencido, para reciclagem.

Desmate para cultivo

Queimadas na Amazônia normalmente não são acidente, mas provocadas por ação humana, para desmatar grandes áreas a fim de iniciar cultivos e outras atividades.

Ucuubeira em extinção

A ucuubeira está sob risco de extinção na Amazônia porque é muito procurada para fazer cabo de vassoura, batente de porta, viga de telhado e carvão vegetal.

Assassino paga INSS

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que homem que matou ex-mulher deve ressarcir INSS pela pensão paga aos filhos.

Mês terá Tribuna Jurídica

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas dará início, neste mês, ao projeto Tribuna Jurídica, para favorecer a informação e a massificação de conteúdos básicos do Direito.

Contrato reduzido

A Assembleia Legislativa do Amazonas reduziu, em 25%, o valor do contrato firmado com a Eletrofios, que é responsável pelos serviços de limpeza, nas dependências da Casa legislativa estadual, com fornecimento e material.

Deficiência na segurança

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) instaurou inquérito civil para apurar eventuais responsabilidades pela deficiência na segurança pública ostensiva no município de Coari.

Crise muito grave

Segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, caiu de 60,2%, em abril, para 39,5%, em agosto, o percentual de empresários que consideram a crise econômica muito grave.

‘Foi feita a festa, mas a conta chegou’, diz Mello

“Foi feita a festa. A conta chega e é preciso pagá-la”, disse o empresário Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do conselho de administração da Cosan, um dos maiores grupos de energia e infraestrutura do País, referindo-se à gestão da presidente Dilma Rousseff.

Shirlene Coelho é porta-bandeira nas Paralímpiadas

A goiana Shirlene Coelho, medalhista de ouro paralímpica, será a porta-bandeira da delegação brasileira durante a abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Shirlene foi ouro nos Jogos de Londres 2012 e prata, em Pequim 2008, no lançamento de dardo.