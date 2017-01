Roraima pede ‘com urgência’ R$ 10 milhões e Força Nacional a Temer

Estadão Conteúdo / portal@d24am.com

Roraima – A governadora de Roraima, Suely Campos (PP), pediu socorro ao presidente Michel Temer (PMDB). Nesta segunda-feira, 9, ela enviou uma petição de duas páginas ao peemedebista e ao ministro da Justiça Alexandre de Moraes, solicitando dinheiro e homens da Força Nacional de Segurança.

Na sexta-feira, 6, foram massacrados 33 prisioneiros na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.

“Não obstante o repasse de $ 44.754.444,44, realizado no dia 26 de dezembro de 2016, o Estado de Roraima necessita ainda de um maior auxílio financeiro do Governo Federal para concluirmos a construção da Penitenciária de Rorainópolis, no sul do Estado, a qual foi iniciada e abandonada na gestão passada, e para a conclusão do anexo da Cadeia Pública de Boa Vista, os quais ampliarão em 660 vagas o Sistema Penitenciário Estadual, no valor de R$ 9.913.780,4 1, além de equipamentos para reaparelhamento dos agentes penitenciários. tais como armamentos letais e não letais e munições”, argumentou a governadora.

No documento, Suely Campos reitera o pedido feito a Temer ‘durante conversa telefônica, a respeito do envio do efetivo de 100 policiais da Força Nacional de Segurança para auxiliar nossas forças de segurança no controle da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, uma vez que, garantir a integridade física daqueles que estão sob a guarda do Estado é uma prioridade imediata’.

“Não podemos fazê-lo de forma plena, sem comprometermos o policiamento ostensivo que atua na proteção de nossa população, tendo em vista que 13% do efetivo da Policia Militar de Roraima encontra-se destinado para a companhia de guarda do sistema prisional”, alega Suely Campos.

Segundo a governadora, a solução para a ‘grave crise carcerária’ do Estado é a ‘atuação conjunta com a União’.

“Para atuar em conjunto com a Força Nacional de Segurança e com as forças de segurança do Estado, requeiro a Vossa Excelência o envio da Força de Intervenção Penitenciária Integrada, a qual atuou recentemente na retomada do controle do Sistema Prisional do Estado do Ceará, demanda já sinalizada de forma positiva pelo Diretor do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça”, solicita.