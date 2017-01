Roubos e furtos disparam na zona norte de Manaus, nos primeiros dias do ano

Carla Albuquerque /redacao@diarioam.com.br

Manaus – Nos 19 primeiros dias do ano, foram registrados, em Manaus, 1.839 casos de roubo e 1.409 de furto. Segundo os dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), a zona que mais registrou aumento foi a norte, que saltou de 388 casos, no mesmo período em 2016, para 480 nesses primeiros dias de 2017. Ao contrário dos anos anteriores, houve queda do número desses crimes na zona leste, mas aumentou a incidência das mesmas ocorrências na zona oeste e centro-oeste.

Constam, nos dados do Sips, que o maior número de ocorrências foi registrado nas áreas atendidas pela 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que corresponde ao bairro Cidade Nova e demais conjuntos da área. Ao todo, somente nesses locais foram atendidas 110 ocorrências. Em 2016, nesses mesmos 19 dias, a Polícia Militar atendeu apenas 29 casos de roubo.

Mas não foram somente os números de roubos que aumentaram nessa área da cidade. Os casos de furto também tiveram registros significativos. De acordo com o Sisp, a 6ª Cicom saltou de 25 casos para atender 87, nos primeiros 19 dias do ano, aumento de 248% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ainda na zona norte, no Novo Aleixo, por exemplo, área atendida pela 27ª Cicom, houve aumento de 175% no número de casos de roubo. Já o índice de furto, saltou 110%. Nas zonas oeste e centro-oeste, houve crescimento nesses tipos de crimes nos São Jorge e Vila da Prata, bairros atendidos pela 21ª Cicom.

Ano passado, segundo o Sisp, a 21ª Cicom atendeu 18 ocorrências de roubo. Já este ano, já ultrapassam 43 casos. Na zona centro-oeste, situação parecida vivem os moradores dos bairros Alvorada, Dom Pedro e Nova Esperança. Nessas três áreas, a Polícia Militar já registrou 105 roubos. Ano passado, na mesma época, foram 92 casos.

Para o comandante do Comando de Policiamento da Área Norte (CPA/Norte) tenente-coronel Márcio Santiago, a tendência é aumentar ainda mais a quantidade de crimes em decorrência do número de presidiários que estão voltando para as ruas. “Imagina só, o Judiciário está liberando um monte de presos que vão voltar para as ruas sem emprego, muitos deles são viciados e vão tirar dinheiro de onde para sustentar o vicio? Vão Roubar”, destacou o comandante.

Segundo ele, o comando conseguiu reduzir o índice de roubos e furtos. No entanto, ele disse que estão fazendo muito esforço para diminuir a criminalidade que tende aumentar por conta do retorno de vários detentos para as ruas.

O coronel criticou a falta de estrutura com que dispõe para atender a área norte, mas falou que todas as companhias coordenadas por ele estão trabalhando intensamente nas ruas. “Em alguns pontos houve a diminuição, mas temos uma área muito grande para cobrir, perdemos efetivo por conta dessa crise no sistema prisional, mas estamos nos esforçando para tentar baixar isso aí, mas vai ser difícil”, disse Santiago.

Redução

Enquanto houve aumentos nas zonas norte, oeste e centro-oeste, dados do Sisp mostram que teve queda no número de casos de roubo e furto nas zonas leste, sul e centro-sul. Mesmo assim, como consta nos documentos, os índices ainda são altos.

A zona leste, por exemplo, registrou, nos 19 primeiros meses de 2016, 505 casos de roubo e 247 de furto. Este ano, no mesmo período, foram 343 roubos somados a 185 furtos. Na zona sul, ano passado, foram atendidas 841 ocorrências de roubo e furto. Este ano, os números chegam a 723.