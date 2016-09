São Paulo busca atacante, mas vê dificuldade em fechar negócio

Estadão Conteúdo /Diário do Amazonas

São Paulo – O São Paulo tenta fechar a contratação de um atacante que atua pelos lados do campo para atender o pedido do técnico Ricardo Gomes. Sem dinheiro, o clube vê dificuldade para reforçar o elenco. Os jogadores que foram sondados ou oferecidos estão ‘encostados’ em seus clubes e ainda não disputaram 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Outra opção é buscar um reforço mais barato e apostar em um jogador que disputa a Série B.

Marquinhos, ex-Palmeiras, que defende o Internacional, foi uma das opções que entraram em pauta. O jogador não está sendo aproveitado pelo técnico Celso Roth. Rildo, do Corinthians, também foi sondado. Antes da crise provocada pela invasão de torcedores ao CT, o São Paulo já havia tentado contratar Marlone, também do Corinthians, e que estava sem espaço com Cristóvão Borges.

É certo que não haverá uma contratação de peso até o final desta temporada. O cenário mais provável é reforçar o time com jogadores para “compor elenco” e dar mais opções a Ricardo Gomes. O técnico ainda não venceu à frente do time e tenta dar um padrão à equipe. Ele intensificou os treinamentos nesta semana aproveitando a folga no calendário.

Reforço caseiro

O atacante Gilberto voltou a treinar com bola após se recuperar de dores na panturrilha e pode ficar à disposição de Ricardo Gomes para o clássico contra o Palmeiras, dia 7, no Allianz Parque. Gilberto estava há seis dias sem treinar com bola e agora vira opção para o clássico. Ele não deve ser titular, mas ficaria no banco de reservas. A tendência é manter o argentino Chávez no ataque.