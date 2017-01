Seap divulga fotos de 90 dos mais de 140 detentos que ainda estão foragidos

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública (SSP-AM) informou que 144 presos ainda estão foragidos após as rebeliões nos presídios de Manaus, 40 foram recapturados, até o fim da tarde de ontem (2). A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) divulgou o rosto de 90 foragidos.

O número maior de fugitivos foi do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) onde, segundo a SSP, 112 detentos fugiram. O Compaj registrou a rebelião mais violenta da história do sistema prisional do Amazonas, com 56 mortos.

De acordo com a SSP-AM, 72 detentos conseguiram fugir do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). O número total de foragidos chegou a 184. Até as 17h desta segunda, 40 tinham sido recapturados. Com as mortes dos detentos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), os números de mortos em tumultos nos presídios do Amazonas chegam a 60.