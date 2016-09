Seca na Amazônia poderá bater recorde em 2016, anuncia ministério

O ano de 2016 deverá ser muito mais seco do que os anos de 2005 e 2010, períodos de seca severa na Amazônia, informou, ontem, o Ministério da Agricultura, com base nas pesquisas da Nasa. O Instituto Nacional de Meteorologia, que vem monitorando a distribuição das chuvas no Brasil, mostra que nos últimos dois anos tivemos chuvas muito abaixo das normais climatológicas em quase todos os Estados, em especial na região Amazônica.