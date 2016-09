Com informações de assessoria / Diário do Amazonas

Manaus – A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM) convoca 30 professores aprovados em Processo Seletivo Simplificado (PSS). Os docentes convocados atuarão nas áreas de Artes, Educação Especial, Educação Física, língua Inglesa, Física, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Séries Iniciais (1º ao 5º ano).

A relação com os nomes dos profissionais convocados e a respectiva ordem de classificação destes no PSS podem ser acessadas no site da Seduc.

De acordo com a Secretaria, os 30 professores relacionados deverão comparecer à sede da Seduc na próxima quinta-feira (15). O atendimento lotacional será iniciado às 8h e respeitará a ordem classificatória dos candidatos no PSS 2016.

Ao comparecer à sede da Secretaria, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, nº 350, bairro Japiim 2, Zona Sul de Manaus, os candidatos relacionados deverão se dirigir à Gerência de Valorização do Servidor (Gervs) para receber o referido atendimento lotacional.

Documentação exigida

Os candidatos convocados deverão se dirigir ao local especificado, munidos de três cópias legíveis dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG); CPF; PIS/PASEP (comprovante/extrato); Título de Eleitor; Comprovante de Quitação Eleitoral; Certificado Militar (para homens); Comprovante de Residência (Água ou Telefone); Extrato de Conta Corrente (somente Bradesco); Comprovante de Habilitação (Diploma e Histórico de Graduação); 2 Fotos 3×4; além dos documentos adicionais (Diploma de Especialização/Mestrado/Doutorado (se houver).