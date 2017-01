Seduc divulga lista da segunda chamada para escolas de tempo integral

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) divulgou a lista dos selecionados da segunda chamada do Processo Seletivo para as Escolas Estaduais de Tempo Integral (PSEETI).

A confirmação da matrícula dos candidatos selecionados para esta segunda chamada inicia nesta quinta-feira (19) e segue até sexta-feira (20), de 8 às 17h. O candidato selecionado ou seu responsável legal deverá realizar a matrícula na escola para onde ganhou a vaga.

No ato da matrícula o candidato ou seu responsável legal deverá apresentar obrigatoriamente cópia e original da certidão de nascimento ou documento de identificação equivalente; guia de transferência, histórico escolar ou atestado de conclusão do ensino; duas fotos 3X4 recentes; cartão de vacinação para os candidatos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio; documento comprovante de residência (preferência no nome do pai ou da mãe ou do responsável legal pelo aluno). Não havendo será aceito declaração de comprovação de endereço.

O candidato que não apresentar os documentos exigidos perderá, sem qualquer regalia ou exceção, o direito de ingresso e a vaga, em favor dos subsequentes selecionados.

Informações podem ser obtidas na Coordenação de Matrícula, telefone (92) 3237–7181 e pelo e-mail: cmat@seduc.am.gov.br.

Confira a lista:

