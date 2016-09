Segunda edição do Festival Amazonas de Corais começa nesta quinta-feira

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – Com a presença de 24 grupos, Manaus sediará, de quinta (22), a sábado (24), a segunda edição do Festival Amazonas de Corais (Famcor). A abertura será às 10h30, no Hall do Teatro Amazonas, com os corais Vozes da Educação, Tom Sobre Tom (BA) e Unimed (CE). Totalmente gratuita, a programação, que será distribuída entre nove espaços da cidade, visa difundir e promover o segmento musical como atração cultural e turística no Estado.

Os demais locais são o auditório do Icbeu, o Casarão de Ideias, o Parque Cidade da Criança, a Galeria de Artes do Icbeu, o auditório da Fundação Mathias Machiline, o auditório da UEA, a Igreja Messiânica e o Teatro da Instalação, que será o local da mostra oficial nos três dias, com ações sempre das 19h às 22h.