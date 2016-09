Seleção feminina joga Torneio Internacional na Arena em dezembro, diz CBF

Com informações de agências /Diário do Amazonas

Manaus – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na terça-feira (20), a tabela do Torneio Internacional que a Seleção Brasileira feminina fará no mês de dezembro, na Arena da Amazônia, em Manaus. O time brasileiro enfrentará Costa Rica, Rússia e Itália, entre os dias 7 e 18 de dezembro.

O primeiro adversário das brasileiras será a Costa Rica, no dia 7. Quatro dias depois, o Brasil terá pela frente a Rússia. E a Itália será o adversário da seleção, no dia 14. Neste quadrangular, vão à final, no dia 18, as duas melhores seleções após confronto de todos contra todos.

Anfitrião da competição, o Brasil domina o breve histórico do Torneio Internacional. Tem seis títulos em sete edições disputadas, desde 2009. Só não venceu em 2010, com troféu para o Canadá. As quatro primeiras edições do torneio amistoso foram realizadas em São Paulo.

Seleção em Manaus

Essa será a segunda passagem da Seleção Feminina, em Manaus. No dia 9 de agosto, a equipe comandada pela cinco vezes melhor do mundo, Marta, empatou com a África do Sul, em 0 a 0, na última rodada da primeira fase do torneio olímpico de futebol. O resultado garantiu ao Brasil a vaga nas quartas de final como primeiro colocado no Grupo E.

Após a partida, Marta agradeceu o carinho da torcida, que lotou o estádio, mas não confirmou se voltará a cidade para o Torneio Internacional, em dezembro. “Foi muito gratificante. Não só para mim, mas para a equipe inteira. Desde que chegamos aqui, em Manaus, fomos bem recebidas e quero deixar aqui o meu agradecimento aos torcedores daqui e, quem sabe, possamos nos encontrar novamente”, disse, na ocasião. “Quem sabe eu volte em dezembro para, enfim, balançar a rede aqui em Manaus”, finalizou a atacante.