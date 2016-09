Sem Ricardo Oliveira, Santos visita Vasco em São Januário

Estadão Conteúdo / Diário do Amazonas

Rio de Janeiro – Sem o atacante Ricardo Oliveira, que se recupera de contusão no músculo adutor da coxa direita, o Santos enfrenta o Vasco, hoje (21), às 21h45, com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, sairá de São Januário classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico Dorival Júnior não fez muito mistério sobre o substituto de seu principal artilheiro. O atacante Rodrigão treinou bem e será o jogador de referência no ataque santista no Rio. Outro que está fora da partida é o meia Jean Mota, que já disputou o torneio pelo Fortaleza e não pode atuar. Contudo, o jogador viajou com a delegação, já que após encarar o Vasco, o Santos viajará para Pernambuco, onde sábado enfrentará o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro.

Afastamento. Marcelo Fernandes não ocupa mais a função de auxiliar técnico no Santos. Ex-jogador do clube, ele foi campeão paulista de 2015 como treinador e teve seu afastamento pedido por Dorival Júnior depois da vitória da equipe sobre o Santa Cruz por 3 a 2 – um desentendimento, sem discussão, entre o treinador e o ex-auxiliar teria sido o motivo do pedido.

A diretoria atendeu Dorival e pretende oferecer para Marcelo a função de consultor santista na preparação de um modelo de negócios de escolinhas do alvinegro na China.

Promoção

A diretoria do Vasco reduziu o preço dos ingressos para a partida de hoje. O bilhete custará R$ 40, com R$ 20 a meia-entrada. Sócios-torcedores do clube pagarão R$ 10.

O técnico Jorginho não terá o volante Marcelo Matos, machucado – Diguinho entra em seu lugar. Para se classificar, o Vasco precisa vencer por 2 a 0. Se ganhar por 3 a 1, o duelo vai para os pênaltis. E se o Santos fizer dois gols, a vitória precisará ser por uma diferença de três.